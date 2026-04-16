BMW изтегля в сервизите Х5 и Серия 5 на 26 години!

Предупредителната система Safety Gate на Европейския съюз съобщава, че BMW ще изтегли от пазара два модела, произведени от 2000 до 2004 г.! Става въпрос за серия 5 (E39) и първото поколение на SUV автомобила X5.

Някои от тези коли може да са оборудвани с въздушна възглавница за водача с газов генератор, който може да експлодира, ако въздушната възглавница се задейства, ако е била изложена на на влага или топлина с течение на времето.

Това може да доведе до разпръскване на метални части, което от своя страна до нараняване или смърт на пътниците в автомобила. Това е пореден случай, свързан с японския производител на въздушни възглавници Takata. Той доведе до изтеглянето на милиони превозни средства от различни марки по целия свят.