BMW изтегля в сервизите Х5 и Серия 5 на 26 години!

Георги Луканов

[email protected]

2056
Японската компания Takata произведе над 33 милиона дефектни въздушни възглавници, което доведе до фалита й.

Предупредителната система Safety Gate на Европейския съюз съобщава, че BMW ще изтегли от пазара два модела, произведени от 2000 до 2004 г.! Става въпрос за серия 5 (E39) и първото поколение на SUV автомобила X5.

Някои от тези коли може да са оборудвани с въздушна възглавница за водача с газов генератор, който може да експлодира, ако въздушната възглавница се задейства, ако е била изложена на на влага или топлина с течение на времето.

Това може да доведе до разпръскване на метални части, което от своя страна до нараняване или смърт на пътниците в автомобила. Това е пореден случай, свързан с японския производител на въздушни възглавници Takata. Той доведе до изтеглянето на милиони превозни средства от различни марки по целия свят.

