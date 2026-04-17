Полицейски Lamborghini Huracan е навъртял 358 000 км с оригинални части

Супер спортен автомобил да навърти с 358 000 км определено е рядкост, защото подобни коли се държат предимно в гаражи и се карат най-вече през уикенда и то ако времето е хубаво.

Lamborghini Huracan, принадлежащо на италианската полиция от 2017 г., обаче разбива този мит. Освен че от време на време хваща превишена скорост шофьори, този автомобил се използва за бърдо извозване на органи за трансплантации и е изминал впечатляващ брой километри.

Полицейските служители често шофират по-бързо от 200 км/ч по магистралата, съобщава италианското издание на портала Motor1. Впечатляващо е, че този спортен автомобил с технология, която е на прага на максималната производителност, все още има оригиналния V10 двигател и скоростна кутия.