БНБ предупреждава за ръст на инфлацията заради конфликтите в Близкия изток

Годишната инфлация в България се очаква да се ускори до 4 процента в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация ще достигне 3,7 процента през 2026 г. и по 3,2 процента през 2027 и 2028 г. Това показва базисният сценарий в най-новото издание на „Икономически преглед" на Българската народна банка (БНБ), публикуван на страницата на централната банка в интернет.

Според базисния сценарий реалният растеж на БВП постепенно ще се забави през прогнозния период от 3 процента през 2026 г. до 2,8 процента през 2028 г.

От БНБ уточняват, че анализът се базира на данни към 19 март 2026 г. и не отразява в пълна степен ефектите от ескалацията на конфликта в Близкия изток, включително прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток и поскъпването на енергийните суровини.

В анализа се отбелязва, че с оглед на повишената несигурност, произтичаща от военния конфликт в Близкия изток, базисният сценарий на прогнозата на БНБ е допълнен с два неблагоприятни сценария, чиято цел е да илюстрират възможните макроикономически ефекти при реализиране на различни по сила и продължителност шокове върху предлагането и цените на енергийните стоки. В неблагоприятния сценарий средногодишната инфлация е по-висока спрямо базисния сценарий - с 0,7 процентни пункта през 2026 г., с 1,4 процентни пункта през 2027 г. и с 0,6 процентни пункта през 2028 г., докато при силно неблагоприятния сценарий симулациите показват, че общата инфлация е по-висока спрямо базисния сценарий с 1,2 процентни пункта през 2026 г., с 3,4 процентни пункта през 2027 г. и с 2,3 процентни пункта през 2028 г., което отразява по-силното проявление на косвените и вторични ефекти.

През 2025 г. растежът на реалния БВП възлезе на 3,2 процента според сезонно изгладените данни. Частното потребление продължи да има най-голям положителен принос за растежа на икономическата активност, докато нетният износ допринесе отрицателно, главно поради еднократни и специфични за България фактори, се посочва в анализа.

Условията на пазара на труда останаха затегнати през 2025 г., като заетостта отчете най-високия си темп на повишение от 2008 г. насам, а равнището на безработица се понижи до 3,5 процента. Недостигът на работна ръка остана висок в исторически план и продължи да оказва натиск за повишение на компенсацията на един нает, пише в анализа.

Отбелязва се още, че годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), възлезе на 2,1 процента през февруари 2026 г., като забавянето ѝ спрямо декември 2025 г. (3,5 процента) се дължеше главно на базов ефект, свързан с по-същественото повишение на цените на някои стоки и услуги в началото на 2025 г., както и на поевтиняването на транспортните горива през първите два месеца на годината. В резултат от ескалацията на конфликта в Близкия изток цената на суровия петрол на международните пазари нарасна значително през март, като се очаква това да окаже влияние за нарастване на цените на транспортните горива в страната през следващите месеци, се посочва още в анализа, цитиран от БТА.