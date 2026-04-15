Кристалина Георгиева: Смущенията при доставките на гориво няма да изчезнат, дори войната да свърши утре

Международният валутен фонд (МВФ) предупреждава за нарастващ риск от физическо прекъсване на глобалните вериги за доставки на фона на конфликта в Близкия изток. Това заяви управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон, съобщава БТА.

Вече се наблюдава недостиг не само на петрол и газ, но и на дизелово гориво, хелий и други суровини, особено в Азия, която е силно зависима от вноса от района на Персийския залив. Тези смущения „няма да изчезнат, дори ако войната свърши утре", предупреди тя. 21 век сме изправени пред бавно развиваща се криза като характерните за 20 век, посочи ръководителката на МВФ.

По думите ѝ ефектът от нарушенията може да се задълбочи през следващите седмици.

„Март беше тежък месец, но април може да е още по-тежък“, посочи Георгиева.

Според Георгиева причината е в забавеното движение на доставките – танкерите, напуснали региона преди началото на войната в края на февруари, вече са достигнали дестинациите си, но нови доставки не ги следват.

Ръководителят на МВФ призова правителствата да предприемат незабавни мерки за ограничаване на търсенето на енергийни ресурси. Сред предложените мерки са безплатен обществен транспорт, стимули за използването му и разширяване на дистанционната работа.

Знаем, че се работи по нови източници на енергия, ще бъдат задействани нови маршрути за доставка. Проблемът е обаче, че за разработването на тези нови източници и маршрути е необходимо време - между една и година и половина. Междувременно трябва да бъдат въведени мерки за намаляване на дисбалансите, подчерта тя.