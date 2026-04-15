Европейските борси приключиха смесено

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните европейски борсови индекси затвориха днешната сесия разнопосочно, като инвеститорите оценяват развитието на конфликта между САЩ и Иран и перспективите за подновяване на дипломатическите преговори, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX нарасна с 22,48 пункта или 0,09 на сто до 24 066,7 пункта, пише БТА.

Парижкият CAC 40 е надолу с 53,29 пункта или 0,64 на сто до 8274,57 пункта.

В Милано FTSE MIB се понижи с 19,83 или 0,04 на сто до 48 155,82 пункта.

Лондонският FTSE 100 се понижи с 49,48 пункта или 0,47 на сто до 10 559,58 пункта.

Във Виена ATX отслабна с 0,27 на сто до 5882,17 пункта. Швейцарският водещ индекс SMI също отчете спад -с 0,3 на сто до 13 229 пункта. От общо 20-те компонента 12 завършиха с ръстове, а при 8 имаше понижения.

Паневропейският Stoxx Europe 600 отбеляза спад с 2,68 пункта или 0,43 на сто до 617,27 пункта.

Натиск върху пазарите оказа по-слабият от очакваното отчетен сезон при компаниите от луксозния сектор, който потисна френските акции.

Книжата на „Керинг“ (Kering) поевтиняха с 9,3 на сто и се наредиха сред най-губещите в индекса Stoxx 600, след като продажбите на водещата марка „Гучи“ (Gucci) останаха под очакванията.

Компанията, която притежава още „Ив Сен Лоран“ (Yves Saint Laurent), „Ботега Венета“ (Bottega Veneta) и „Баленсиага“ (Balenciaga), съобщи също, че приходите от търговия на дребно в Близкия изток са намалели с 11 на сто през първото тримесечие.

Цената на цните книжа на „Ермес" ( Hermes) се срина с 8,2 на сто, като негативно влияние оказаха валутните колебания върху отчетените продажби.

И в Женева секторът на луксозните стоки бе под натиск. Акциите на „Ришмон“ (Richemont) поевтиняха с 1,9 на сто, а тези на „Суоч“ (Swatch) – с 3,9 на сто. Книжата на „Живодан“ (Givaudan) поскъпнаха с 0,5 на сто, след като във вторник отбелязаха по-силен ръст в отговор на добрите финансови резултати на производителя на аромати и ароматизатори. Допълнителна подкрепа за цената оказаха и положителни коментари от анализатори.

Книжата на „Луфтханза“ (Lufthansa) поевтиняха във Франкфурт с 2,3 на сто на фона на нови стачни действия, въпреки че авиокомпанията отбелязва 100-годишнината си. Към момента не се очертава бързо постигане на споразумение между страните.

Синдикатът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit – VC) обвини „Луфтханза Груп“ (Lufthansa Group), че „явно не се стреми към справедлива процедура за помирение за уреждане на текущите колективни спорове“ в основните авиокомпании „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“ (Lufthansa Cargo), както и че е отхвърлила предложението за задължително помирение, представено ден по-рано.

На този фон акциите на „Фрапорт“ (Fraport) също се понижиха – с 1,2 на сто.