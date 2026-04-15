Мерц: Намаляването на броя на полетите не е опция за "Луфтханза"

Германия трябва да продължи да разчита на въздушния транспорт, а съкращаването на полетите не е опция за страната като бизнес дестинация, заяви канцлерът Фридрих Мерц, цитиран от ДПА. Той направи изказването си на церемонията по повод 100-годишнината на „Луфтханза“ (Lufthansa) във Франкфурт на Майн.

„За тази цел са ни нужни устойчиви, климатично чисти технологии, ниски разходи и по-голяма конкурентоспособност“, посочи Мерц, цитиран от БТА.

По думите му авиопревозвачът има стратегическо значение и е допринесъл за международния имидж на Германия повече от всяка друга компания. Канцлерът благодари на главния изпълнителен директор на „Луфтханза“ Карстен Шпор за това, че компанията за първи път е признала изцяло ролята си по време на нацистката ера.

Мерц подчерта, че дружеството играе ключова роля в свързването на Германия със света като бизнес център, както и в осигуряването на техническа и логистична подкрепа за правителствената флотилия. Освен това „Луфтханза“ обучава пилоти не само за собствените си нужди, но и за германските въоръжени сили.

„Гражданският опит на вашата компания укрепва и отбранителните способности на нашата страна. В това отношение „Луфтханза“ е ключова компания за Германия като бизнес локация“, заяви канцлерът.

Той отбеляза, че германската авиокомпания превозва около 140 милиона пътници годишно. „„Луфтханза“ свързва хора и пазари по целия свят – както никоя друга компания в Германия“, добави Мерц.

В същото време „Луфтханза“ и нейните пътници са изправени пред стачки на кабинния състав и пилотите. Протестите се организират от профсъюза на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit – VC) и синдиката на кабинния персонал „Уфо“ (Ufo).

От „Ферайнигунг Кокпит“ обвързаха последния си призив за стачка, обхващащ периода до петък включително за „Луфтханза“ и „СитиЛайн“ (CityLine), с предложение за медиация, на което групата първоначално е отговорила положително. Няколко часа по-късно обаче стана ясно, че двете страни не са постигнали съгласие по общ набор от въпроси.