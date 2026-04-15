ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Плановете за доставка на дронове на Украйна...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22670140 www.24chasa.bg

Би Би Си съкращaва около 2000 служители, за да намали разходите си

КАДЪР: Екс/@BBC

Би Би Си (BBC) планира да съкрати 2000 работни места, опитвайки се да намали разходите си с 10 на сто през идните три години, съобщиха източници, цитирани от ДПА и БТА. 

Служителите са били информирани за предстоящите съкращения по време на конферентна връзка, без да бъдат предоставени подробности кои звена ще бъдат засегнати, съобщава Прес Асосиейшън.

Очаква се това да бъде най-мащабният кръг от съкращения в Би Би Си от близо 15 години. Процесът съвпада с предстоящото встъпване в длъжност на бившия ръководител в „Гугъл“ (Google) Мат Бритин, който трябва да поеме поста генерален директор през следващия месец.

Още през февруари британската медия обяви планове за намаляване на разходите със стотици милиони британски лири в рамките на тригодишен период на фона на продължаващ финансов натиск.

Медийната корпорация посочи тогава, че цели да съкрати около 10 на сто от разходите си до 2029 г., без да уточнява кои дейности и услуги ще бъдат засегнати.

 

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Медия и реклама

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Бойко Борисов