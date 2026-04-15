ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Плановете за доставка на дронове на Украйна...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22670237 www.24chasa.bg

САЩ няма да удължават дерогацията от санкциите върху руски петрол, вече намиращ се в морето

2872
Скот Бесент Снимка: Х/ @white_lenka

Вашингтон не смята да удължава временната дерогация от санкциите, която позволяваше продажбата на руски петрол, вече намиращ се в морето. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

САЩ бяха разрешили продажбата на руски и ирански петрол, който се транспортираше или както се изрази Бесент, "е бил в морето" преди 11 март.

Той посочи, че тези пратки петрол вече са били реализирани.
Решението е част от усилията за оказване на максимален икономически натиск върху Иран, тъй като САЩ се надяват да подновят преговорите в следващите дни, за да сложат край на войната, съобщава The Wall Street Journal. 

Министърът на финансите на САЩ също така заяви, че финансовото министерство е изпратило писма до две китайски банки, в които заплашва с вторични санкции, ако правителството на САЩ може да докаже, че се депозират ирански средства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Бойко Борисов