САЩ няма да удължават дерогацията от санкциите върху руски петрол, вече намиращ се в морето

Вашингтон не смята да удължава временната дерогация от санкциите, която позволяваше продажбата на руски петрол, вече намиращ се в морето. Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

САЩ бяха разрешили продажбата на руски и ирански петрол, който се транспортираше или както се изрази Бесент, "е бил в морето" преди 11 март.

Той посочи, че тези пратки петрол вече са били реализирани.

Решението е част от усилията за оказване на максимален икономически натиск върху Иран, тъй като САЩ се надяват да подновят преговорите в следващите дни, за да сложат край на войната, съобщава The Wall Street Journal.

Министърът на финансите на САЩ също така заяви, че финансовото министерство е изпратило писма до две китайски банки, в които заплашва с вторични санкции, ако правителството на САЩ може да докаже, че се депозират ирански средства.