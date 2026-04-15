Експерт: Цените на горивата не могат да се върнат до нивата преди войната

Войната в Близкия изток продължава да оказва натиск върху цените на горивата, като ефектите ще се усещат дори при евентуално бързо прекратяване на конфликта. Това обяви изпълнителният директор на Българска петролна и газова асоциация (БПГА) Андрей Делчев.

По думите му въпреки високите цени, търговците на дребно не реализират по-големи печалби.

Според Делчев разликата между големите вериги и малките бензиностанции обяснява разминаването в цените.

„Когато си голяма верига и продаваш големи обеми, можеш да постигнеш резултатите, включително и с по-малко марж. Когато имаш една-две-три бензиностанции, трябва отнякъде да избиеш това и вероятно оттам достигаме до по-високите маржове", обясни експертът.

Той подчерта, че ценовата разлика между веригите и независимите обекти вече е минала около 2–4 евроцента, което насочва клиентите към големите играчи.

„Високите цени не водят до по-високи печалби на търговците на дребно. Водят до по-високи печалби на производителите на суров петрол", коментира още изпълнителният директор на БПГА.

Въпреки че международните котировки на петрола се задържат около или под 100 долара за барел, цените на дребно продължават да растат. Причината е разликата между фючърсни и реални цени. Дължи се на скъп транспорт, високи застраховки и рискови премии в условията на конфликт, обясни експертът.

По думите му дизелът е по-скъп, защото се е превърнал в по-търсена стока, а се произвежда по-трудно.

Делчев не очаква връщане към цените отпреди войната: „Дори при спад на риска и транспортните разходи, по-ниски цени са възможни, но не и нивата отпреди кризата".

Недостиг не се очаква на база казаното от особения управител на „Лукойл" Румен Спецов, обяви изпълнителният директор на БПГА пред bTV.

„Суровият петрол е договорен – имаме ли суров петрол, имаме горива", посочи Делчев.