11% от електричеството в Европа за последните 24 часа е от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11 на сто. СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 10,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9,7 процента от общото количество електроенергия (639 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1 процента (142 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (60,2  процента), Нидерландия (27,9  на сто) и Литва (25,1 процента). В България делът е 0,7 процента, подчертава БТА. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в  Германия (120,8 гигаватчаса), Франция (112,4 гигаватчаса) и Испания (111,2 гигаватчаса), сочи още справката. 

В България са произведени 0,6 гигаватчаса. 

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11 на сто. СНИМКА: Pixabay

