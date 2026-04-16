Ръстът на икономиката на Китай през първото тримесечие надмина очакванията

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай е нараснал с 5,0 на сто през първото тримесечие на 2026 г. на годишна база, показват официални данни, публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Темпът на растеж се ускорява спрямо 4,5 на сто през предходното тримесечие, подпомогнат от стабилния износ въпреки войната на САЩ и Израел срещу Иран. Анализаторите очакваха икономиката да нарасне по-слабо – с 4,8 на сто.

Ръстът на коригирания с инфлацията БВП на втората по големина икономика в света е в съответствие с целта за растеж от 4,5 до 5,0 на сто за 2026 година.

На тримесечна база икономиката на Китай се е разширила с 1,3 на сто през периода януари–март спрямо предходното тримесечие при ръст от 1,2 на сто през периода октомври–декември.

Войната с Иран, започнала на 28 февруари, доведе до прекъсвания във веригите за доставки и до повишение на цените на енергията в световен мащаб, но отражението върху китайската икономика засега остава ограничено.

От Националното статистическо бюро посочват, че икономиката „е започнала добре с възстановяване на растежа на основните макроикономически показатели и бързо развитие на нови двигатели на растежа“.

„Въпреки това трябва да сме наясно, че външната среда става все по-сложна и нестабилна, дисбалансът между силното предлагане и слабото търсене все още е остър, а основата за икономическия растеж все още не е укрепена“, добавя бюрото.

През първото тримесечие износът на Китай е нараснал с 11,9 на сто, а вносът – с 19,6 на сто.

Продажбите на дребно на потребителски стоки са се увеличили с 2,4 на сто на годишна база, а инвестициите в дълготрайни активи, с изключение на селските домакинства, са нараснали с 1,7 на сто. В същото време инвестициите в строителството са намалели с 11,2 на сто на фона на продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти.

Промишленото производство се е увеличило с 6,1 на сто.

По-рано тази седмица Международният валутен фонд прогнозира, че икономическият растеж на Китай ще се забави до 4,4 на сто през 2026 г. спрямо 5,0 на сто през 2025 г. заради ефектите от конфликта в Близкия изток и слабото вътрешно потребление.

Главният икономист за Китай в Ай Ен Джи (ING) Лин Сън посочва в изпратен до редактор на БТА коментар, че детайлната разбивка на данните за БВП дава по-ясна картина за състоянието на икономиката.

„Току-що видяхме спад на търговския излишък на Китай за първото тримесечие на 2026 г. на годишна база. Налице са и нарастващи признаци за рефлация, което би трябвало да окаже натиск върху дефлатора на БВП. Данните за март показват по-силна от очакваното индустриална активност, но разочароващи инвестиции и потребление, което предполага, че вътрешната активност остава слаба“, заяви той.

По думите му растежът през първото тримесечие вероятно е бил до голяма степен изолиран от негативното въздействие на войната.

„Китай е в добра позиция да преодолее краткосрочните сътресения, но може да се сблъска с по-голям натиск, ако цените на енергията останат по-високи за по-дълго време. В следващите месеци може да видим по-голямо въздействие на по-високите цени върху разходите за внос и производствените разходи“, добави Сън.

„Засега обаче този растеж над очакванията в началото на годината е положителна новина за икономическия растеж на Китай, като му помага да постигне целта за растеж от 4,5–5,0 на сто за тази година. Това дава на централните банкери известен резерв, с който да работят, и потенциално намалява спешността от въвеждането на по-агресивни стимули“, посочи още той.