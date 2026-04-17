Трайчо Трайков: За България няма опасност от недос...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Шофьор на Audi Q5 с 262 000 долара неплатени глоби в САЩ

Георги Луканов

Конфискуването на ауди на американеца с глоби от 262 хиляди долара. Снимка: Полиция на Вашингтон/X

Властите във Вашингтон най-накрая се справиха с водача на Audi Q5, който е извършил голям брой нарушения на правилата за движение и има огромни неплатени глоби.

Небрежният шофьор на Audi Q5, регистриран в Мериленд, е натрупал общо 893 глоби, за които трябва да плати цели 262 204 долара. Полицията във Вашингтон, по-специално Звеното за контрол на движението и Департаментът по обществени работи, най-накрая са реагирали и са конфискували колата.

Полицията заяви, че собственикът е проявил "многократно пренебрегване на правилата за движение" и обеща да продължи да се справя с рецидивистите.

Реакцията на полицията обаче не остана без критики, тъй като мнозина се чудят как му е било позволено да извърши толкова много нарушения, преди да бъде санкциониран, особено след като градът е покрит с камери.

Конфискуването на ауди на американеца с глоби от 262 хиляди долара. Снимка: Полиция на Вашингтон/X
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от TREND auto

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)