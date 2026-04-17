Шофьор на Audi Q5 с 262 000 долара неплатени глоби в САЩ

Властите във Вашингтон най-накрая се справиха с водача на Audi Q5, който е извършил голям брой нарушения на правилата за движение и има огромни неплатени глоби.

Небрежният шофьор на Audi Q5, регистриран в Мериленд, е натрупал общо 893 глоби, за които трябва да плати цели 262 204 долара. Полицията във Вашингтон, по-специално Звеното за контрол на движението и Департаментът по обществени работи, най-накрая са реагирали и са конфискували колата.

Полицията заяви, че собственикът е проявил "многократно пренебрегване на правилата за движение" и обеща да продължи да се справя с рецидивистите.

Реакцията на полицията обаче не остана без критики, тъй като мнозина се чудят как му е било позволено да извърши толкова много нарушения, преди да бъде санкциониран, особено след като градът е покрит с камери.