Европейския банков орган: Банките са устойчиви, но се изправят пред нови рискове

Европейските банки разполагат с достатъчна устойчивост, за да посрещнат текущите финансови и геополитически сътресения, но трябва да се подготвят за нови рискове, включително в областта на киберсигурността и изкуствения интелект, заяви председателят на Европейския банков орган (ЕБО) Франсоа-Луи Мишо, цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите му банковият сектор в Европа разполага със значителни капиталови и ликвидни буфери, които позволяват да се посрещнат настоящите предизвикателства. „Банките са достатъчно устойчиви“, подчерта Мишо, като добави, че бъдещите кризи вероятно ще се различават съществено от досегашните и изискват по-добра подготовка.

В последните месеци вниманието на регулаторите се засили на фона на напрежението на финансовите пазари, породено от геополитически конфликти. Европейската централна банка вече предупреди, че рисковете, свързани с геополитиката, се подценяват от пазарите и се превръщат във водещ фактор за несигурност. Институцията постави като приоритет укрепването на устойчивостта на банките и планира стрес тестове на най-големите кредитни институции.

Сред нарастващите заплахи се откроява киберсигурността, особено във връзка с развитието на нови технологии. Регулаторите обръщат внимание на потенциалните рискове от напреднали модели на изкуствен интелект като „Митос“ (Mythos), които според експерти могат да улеснят създаването на сложни кибератаки.

„Темата е в центъра на вниманието ни. Обсъждаме редовно киберзаплахите и сигналите, които получаваме от сектора“, заяви Мишо.

Европейският съюз също предприема мерки за ограничаване на зависимостта на финансовия сектор от външни технологични доставчици.

По отношение на частното кредитиране Мишо отбеляза, че към момента то не представлява системен риск за европейските банки, въпреки опасенията за по-слаби стандарти на кредитиране и възможни връзки с традиционната финансова система.