Фермерите в Румъния: Разходите застрашават производството

Земеделските организации и кооперациите в Румъния предупреждават за сериозна криза в селското стопанство и призовават властите да предприемат спешни действия за намаляване на разходите и осигуряване на достъп до торове, енергия и финансиране, съобщава Аджепрес.

Недоволните представители от бранша отправят публично искане към президента, премиера, ресорните министри, както и към румънските депутати в Европейския парламент и представителството на Европейската комисия в Румъния да се намесят незабавно на пазара на торове, за да стабилизират цените и да осигурят тяхната наличност, да предоставят спешна финансова подкрепа на фермите и кооперациите, за да се справят с увеличението на разходите, да опростят и модернизират селскостопанското законодателство чрез пакета „Омнибус“, като премахнат бюрокрацията, която възпрепятства иновациите.

Земеделските организации и кооперациите в Румъния обръщат внимание на факта, че исканията им идват в контекста на влошаващата се ситуация в селското стопанство на фона на кризата в Близкия изток и войната в Украйна.

„Повече от месец след избухването на конфликта в Близкия изток, фермерите и земеделските кооперации в Европа отново са изправени пред цяла поредица от външни смущения, които влияят на производството им и увеличават разходите им. Ситуацията вече беше трудна заради войната в Украйна, която повиши цените на торовете“, твърдят те в позиция, публикувана от Аджепрес.

Недоволните представители от бранша определят ситуацията като „безнадеждна“ и се аргументират, че разходите се увеличават рязко точно в разгара на селскостопанския сезон. Много фермери са принудени да купуват по-малко суровини или да намаляват обработваемите площи.

„Румънските фермери, заедно с европейските, сигнализират за четири критични проблема - торове, които са станали недостъпни по цена; цената на дизела почти се е удвоила; сметките за енергия са се увеличили във всички сектори, от оранжерии до фабрики за фуражи, и не на последно място, най-сериозното е, че цялата верига за доставки е подложена на огромен натиск: опаковките, транспортът и логистиката са по-скъпи и по-трудни за намиране от всякога“, посочва цитирания източник и призовава за твърд и координиран отговор на европейско ниво.