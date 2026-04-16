През първото тримесечие броят на товарните влакове между Китай и Европа се увеличава непрекъснато

Снимка: Китайска медийна група

Според информация от китайската Държавната железопътна група, през първото тримесечие на тази година координация и сътрудничеството с всички партньорски институции в страната и чужбина се увеличава, съобщава КМГ. Със засиленото развитие на услугите за товарни влакове се подобряват ефективността и качеството на трансграничните куриерски услуги.

За периода януари-март броят на товарните влакове между Китай и Европа достигна 5460 и обемът на превозените стоки са 546 000 стандартни контейнера. Това е увеличение съответно с 29 на сто и 22 на сто на годишна база. Така повишаването на ролята на товарните влакове между Китай и Европа насърчава значително стокообмена и социално-икономическото развитие на Китай и страните по линиите.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

