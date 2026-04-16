БВП нараства с 5% на годишна база през първото тримесечие

КМГ

1304
Снимка: Китайска медийна група

Днес Държавното статистическо управление публикува данните за икономическото развитие на Китай през първото тримесечие на 2026 г., съобщи КМГ.

Според предварителните изчисления, брутният вътрешен продукт (БВП) за периода януари-март възлиза на 33,42 трилиона юана при постоянни цени. Това представлява ръст от 5,0% спрямо същия период на миналата година и ускоряване с 0,5 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на предходната година.

През първото тримесечие добавената стойност на селското стопанство (растениевъдството) нараства с 3,7% на годишна база. Добавената стойност на промишлените предприятия с над определен мащаб се увеличава с 6,1% спрямо същия период на миналата година, което е ускорение с 1,1 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г.

За периода общият оборот на дребно на потребителските стоки възлиза на 12,77 трилиона юана - ръст от 2,4% на годишна база.

Общият обем на вноса и износа на стоки достига 11,84 трилиона юана, което представлява увеличение от 15,0% спрямо същия период на миналата година.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

