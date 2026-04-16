Нощният ритъм на Китай събужда икономиката

С настъпването на здрача и запалването на първите градски светлини бавно се разгръща впечатляваща панорама, съобщи КМГ. Това е моментът, в който се пробужда „йенхуо ци" – онзи специфичен дух на оживлението, превеждан буквално като „дим и огън", който олицетворява пулса на живота, аромата на прясно приготвената храна и човешката гълчава. Тази процъфтяваща нощна жизненост не само рисува картина на благоденствието в съвременния Китай, но и се превърна в нов икономически двигател.

Зимният сезон в град Байшан, провинция Дзилин, доказва, че студът може да бъде източник на „горещ" икономически растеж. Възползвайки се от своите уникални природни ресурси, градът изгражда потапяща културно-туристическа екосистема. Тук дълбокото наследство на традиционния добив на планински женшен се преплита с модерните забавления. Съчетавайки култура, туризъм и индустрия Байшан успява да изведе на преден план доскоро скрити автентични ценности, превръщайки ги в достъпно и завладяващо преживяване за масовия турист.

На хиляди километри оттам, в Шандун, хилядолетното търговско средище Джоуцун оживява под ослепителните нощни светлини, напомняйки за някогашните си славни дни. С падането на нощта древните улици се преобразяват в романтична зимна приказка. Докато специални машини обсипват калдъръма с облаци от изкуствени снежинки, танцьори в традиционни костюми изпълняват грациозни ефирни танци сред играта на сенки и илюминации. Тези представления не само възраждат китайската елегантност, но и успешно задържат посетителите по-дълго, вдъхвайки живот на нощния пазар.

В провинция Хънан, Дзюнсиен е единственото място в региона, обявено за национален град на културата и историята, и предлага собствен прочит на нощната икономика. Тук е създадена „еднократна" концепция за нощно преживяване: съчетание от хранене, разглеждане на забележителности, пазаруване и зрелищни представления. На кулинарната карта на града се срещат историята и настоящето – от аромата на традиционните питки „дзъмо" до легендарните „осем големи купи на Джюнсиен". Това традиционно меню от четири месни и четири зеленчукови ястия е мост между поколенията, запазващ старите кулинарни техники в модерна опаковка. През 2025 г. нощните туристи тук са съставлявали над 60% от общия поток, поставяйки рекордни нива в разходите за култура.

Пътуването завършва на юг в Юннан, където пазарът за цветя „Доунан" в Кунмин превръща нощта в свое „златно време". Всяка вечер близо десет хиляди търговци и туристи се потапят в морето от аромати и цветове, създавайки уникална симбиоза между производство и туризъм. Днес районът разполага с пет утвърдени зони за нощна икономика, които служат за пример в цялата страна. Използвайки нощта за сцена, а цветята – за своя запазена марка, „Цветната столица на Китай" гради нов облик на културния туризъм.