Китайският валутен пазар остава стабилен през март въпреки външните сътресения

През март китайският валутен пазар запазва като цяло стабилност въпреки колебанията на глобалните финансови пазари, предизвикани от геополитически конфликти, съобщи КМГ.

Търсенето и предлагането на валута остават балансирани, а пазарните очаквания – устойчиви. Банковите разплащания във валута достигат 273,6 млрд. щ.д., докато продажбите възлизат на 257,6 млрд. щ.д., което формира излишък от 16 млрд. щ.д. Трансграничните постъпления и плащания в небанковия сектор са съответно 823,9 млрд. и 855,9 млрд. щ.д.

Като цяло китайската икономика отбелязва добър старт на годината, а външноикономическата дейност се развива стабилно при запазен баланс и увереност на пазара.