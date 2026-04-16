Близо 6 млн. евро са приходите от нощувки в област Смолян през февруари

Реализираните нощувки в област Смолян са 120 982 през февруари тази година, сочат данните на Териториалното бюро в Смолян на Националния статистически институт.

Приходите от нощувки са 5 849.8 хил. евро - от българските граждани те са 4 134.8 хил. евро, а от чуждите 1 715.0 хил. евро. В сравнение с февруари 2025 г. приходите от български граждани нарастват със 7.7%, а тези от чужди граждани - с 15.6%.

Функционирали са 172 места за настаняване с над 9 000 легла. Основният дял от реализираните ношувки, над 2/3, е на българските туристи.

Чуждите посетители са над 6 600 души, като най-много са от Румъния, Великобритания и Ирландия.

Заетостта на леглата достига 47.4%, а в луксозните хотели надхвърля 70%. Заетостта на леглата нараства със 6.6 процентни пункта спрямо месец януари 2026 година.