ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Насар с 5 дни аклиматизация за европейското...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22672681 www.24chasa.bg

Близо 6 млн. евро са приходите от нощувки в област Смолян през февруари

Валентин Хаджиев

[email protected]

724
Приходите от реализираните нощувки в област Смолян са 5 849.8 хил. евро за месец февруари. Снимка: Валентин Хаджиев

Реализираните нощувки в област Смолян са 120 982 през февруари тази година, сочат данните на Териториалното бюро в Смолян на Националния статистически институт.

Приходите от нощувки са 5 849.8 хил. евро - от българските граждани те са 4 134.8 хил. евро, а от чуждите 1 715.0 хил. евро. В сравнение с февруари 2025 г. приходите от български граждани нарастват със 7.7%, а тези от чужди граждани - с 15.6%.

Функционирали са 172 места за настаняване с над 9 000 легла. Основният дял от реализираните ношувки, над 2/3, е на българските туристи.

Чуждите посетители са над 6 600 души, като най-много са от Румъния, Великобритания и Ирландия.

Заетостта на леглата достига 47.4%, а в луксозните хотели надхвърля 70%. Заетостта на леглата нараства със 6.6 процентни пункта спрямо месец януари 2026 година.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”