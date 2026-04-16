Близо 200 фирми кандидати за модернизация на производствата си на продукти за отбрана и изделия с двойна употреба

Близо 200 компании кандидатстваха за европейско финансиране в Министерството на иновациите и растежа за модернизация на производствата на продукти за отбрана и изделия с двойна употреба, съобщават от пресцентъра на министерството. Подкрепата е осигурена по процедура за укрепване на промишления капацитет в областта на отбранителните способности по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията".

Заявеното безвъзмездно финансиране по подадените проекти е на стойност 151,4 млн. евро, което е над два пъти повече от бюджета на мярката – 70,6 млн. евро.

По мярката документи подадоха микро-, малки, средни и големи предприятия. Минималният размер на финансирането е 51 129 евро, а максималният – до 3,6 млн. евро.

Със средствата предприятията могат да купуват машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, както и патенти, лицензи и ноу-хау. Целта е да подобрят промишления си капацитет в производството на продукти за отбраната и изделия с двойна употреба.

Стоки с двойно предназначение са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и т.н.

По процедурата ще се финансират и строително-монтажни работи, като те не могат да надхвърлят 50% от общите разходи по съответните проекти.

Оценката на получените предложения ще стартира до края на месеца. След края й министерството ще обяви списъците с одобрените кандидати. Подаването на документите приключи вчера в 16:30 ч.