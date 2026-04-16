Програмата на JTI България и фондация BCause бе отличена от Българският форум на бизнес лидерите

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) раздаде наградите за корпоративна социална отговорност, като отличи най-вдъхновяващите и устойчиви проекти у нас за 2025 г. В оспорвана надпревара сред 91 инициативи на 60 компании, голямата награда в престижната категория „Инвеститор в околната среда" отиде при програмата „Капка по капка".

Проектът, реализиран от фондация BCause и JTI България, е част от глобална стратегия за подкрепа на местните общности, но с изключително силен регионален отпечатък у нас.

Подкрепа за чиста вода

„Капка по капка" е мащабен тригодишен проект с общ бюджет от 1,5 млн. долара. Основната цел е подобряване на достъпа до вода и санитарни условия за уязвими групи в страната – тема, която става все по-критична на фона на климатичните промени и остарялата инфраструктура в много райони.

Инвестицията се развива в три ключови посоки - обществени чешми, директна помощ за организации, които осигуряват хигиенни услуги на хора в нужда и грантове за общини и НПО. Това позволява на местните власти и организации сами да предлагат решения за водните проблеми в своите региони.

Над 250 000 българи вече усещат промяната

Резултатите от първата година на програмата са впечатляващи. През 2025 г. са финансирани 28 проекта в 17 области на България, като инвестицията надхвърля 250 000 евро. По официални данни тези подобрения засягат населени места, в които живеят над четвърт милион души.

Интересът към инициативата расте лавинообразно. За настоящата 2026 г. вече са подадени 82 проектни предложения от 72 организации. Одобрените нови идеи ще получат финансиране в размер на още 242 000 евро, като партньори по програмата са Националното сдружение на общините (НСОРБ) и Българската асоциация по водите.

Повече от икономически растеж

„За нас отговорният бизнес означава не само принос към икономическия растеж, а отношение и подкрепа за решаването на проблемите на местните общности", заяви Андрей Палитка - управител на JTI България, по повод отличието. Според него успехът на „Капка по капка" е доказателство, че когато бизнесът, общините и доброволците обединят усилия, резултатите са осезаеми за обществото.