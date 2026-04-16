МАЕ: Европа има самолетно гориво за 6 седмици

Самолет Снимка: Рixabay

Европа има авиационно гориво за около 6 седмици. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика в интервю за "Асошиейтед прес". Той предупреди за евентуално скорошно отменяне на полети, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната в Иран.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол определи ситуацията като „най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали", произтичаща от спирането на доставките на петрол, газ и други жизненоважни стоки през Ормузкия проток. Колкото по-дълго продължава тази криза, толкова по-лошо ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света, допълни той. Въздействието ще бъде „по-високи цени на бензина, по-високи цени на газа, високи цени на електроенергията", каза още той.

Икономическият трус ще се усети неравномерно, като някои страни „ще бъдат по-засегнати от други", коментира още Бирол. Той определи Япония, Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш като страни на фронтовата линия на енергийната криза. „Страните, които ще пострадат най-много, няма да бъдат тези, чийто глас се чува. Това ще бъдат предимно развиващите се страни. По-бедните държави в Азия, Африка и Латинска Америка, съобщава Нова тв. След това ще бъдат засегнати Европа, Северна и Южна Америка", допълни Бирол.

Ако Ормузкият проток не бъде отворен отново, Европа скоро ще се сблъска с отмяна на някои полети заради липса на реактивно гориво, подчерта директорът на МАЕ.

Бирол се обяви срещу така наречената система за „плащане на пътни такси", която Иран прилага към някои кораби, позволявайки им да преминават през пролива срещу определена сума.

