ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Медведев: Фабриките за дронове в Европа са легитим...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22674242 www.24chasa.bg

Близо 18% по-евтин ток за бизнеса утре

1720
Снимка: Pixabay

При средна цена от 85,97 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 17 април.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 104,53 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина със 17,76 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 47,96 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 123,98 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 89 617,13 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 95,13 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 99,02 евро (без ДДС) за мегаватчас.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

