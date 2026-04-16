Облекчават земеделците с връщане на акциз, отлагане на лизингови вноски и по-лесни кредити

Мерки за запазване на българската храна и на земеделското производство представиха министърът на икономиката Ирина Щонова и министърът на земеделието Иван Христанов. Това стана след среща с организациите на земеделските производители, която, според Христанов, е минала с нажежени дебати. Мерките все още не са остойностени, защото производителите искали разширяване на рамката, което трябвало да стане до седмица.

Министър Щонова съобщи, че и към земеделците ще се приложи отлагането на лизинговите вноски за новата техника, подобно на одобрените за транспорта.

Другата мярка е изтегляне напред на плащанията и връщане на част от акциза за газьола, като сумата е увеличена от 21 на 31 евроцента за литър. Министър Христанов изчисли това подпомагане на 22 млн. евро.

Щонова съобщи, че при оборотните кредити за земеделците самоучастието е намалено с 50 процента.

Щонова спомена и одобрената от ЕК помощ за енергоинтензивната индустрия, при цена на тока над 60 евро, те се компенсират от държавата. Земеделците не са в този бизнес, но торовите заводи са, каза още тя.

Икономическият министър припомни и компенсациите за цената на тока, когато пазарната цена минава тавана от 122 евро за мегаватчас държавата поема 50 на сто от разликата. И това вече не се прави на половин година, а всеки месец.