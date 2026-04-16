ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима са обвинени за 14 престъпления след спецакц...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22674885 www.24chasa.bg

Облекчават земеделците с връщане на акциз, отлагане на лизингови вноски и по-лесни кредити

Марияна Бойкова

[email protected]

520
Срещата между министрите на икономиката Ирина Щонова, министърът на земеделието Иван Христанов и организациите на земеделските производители се е провела в икономическото министерство. СНИМКА: МАРИЯНА ЖЕЛЕВА

Мерки за запазване на българската храна и на  земеделското производство представиха министърът на икономиката Ирина Щонова и министърът на земеделието Иван Христанов. Това стана след среща с организациите на земеделските производители, която, според Христанов, е минала с нажежени дебати. Мерките все още не са остойностени, защото производителите искали разширяване на рамката, което трябвало да стане до седмица.

Министър Щонова съобщи, че и към земеделците ще се  приложи отлагането на лизинговите вноски за новата техника, подобно на  одобрените за транспорта.

Другата мярка е изтегляне напред на  плащанията и връщане на част от акциза за газьола, като сумата е увеличена от 21 на 31 евроцента за литър. Министър Христанов изчисли това подпомагане на 22 млн. евро.

Щонова съобщи, че при оборотните кредити за земеделците самоучастието е намалено с 50  процента.

Щонова спомена и одобрената от ЕК помощ за енергоинтензивната индустрия, при цена на тока над 60 евро, те  се компенсират от държавата. Земеделците не са в този бизнес, но торовите заводи са, каза още тя.

Икономическият министър  припомни и компенсациите за цената на тока, когато  пазарната цена минава тавана от 122 евро за мегаватчас държавата поема 50 на сто от разликата. И това вече не се прави на половин година, а всеки месец.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

В деня за размисъл - колекционерски брой на “24 часа”