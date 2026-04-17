Първият за годината пикник в парка. Дълга вечер с приятели навън. Поредната футболна победа на любимия отбор. Когато градусите бавно тръгнат нагоре, а дните неусетно стават по-дълги, няма по-добър начин да отпразнуваме настъпването на топлите месеци от споделените моменти с бира в ръка. В супермаркети „Фантастико“ можете да откриете повече от 250 вида бири – с различен вкус, в различни опаковки и в различни количества. И разбира се - произведени в различни точки на света – от българско пиво през традиционните производители като Германия и Чехия до бира от Франция, Белгия, Испания, Турция, Холандия, Гърция, Ирландия, Япония, Великобритания, Ирландия и др.

Българската верига работи както с утвърдени международни брандове, така и с български производители. Сред тях е и бира Jägerhof, която води началото си от първата бирария в изцяло баварски стил в Пловдив, която отваря врати през май 2013 г. Интересът към нея бързо расте и три години по-късно отваря и пивоварна, с което започва продажбата на жива бира в кенове и бутилки. „Успехът ни се дължи на търпение, отдаденост към работата, внимание към клиента и безкомпромисно качество“, казва Стефан Джурков от екипа на бирария Jägerhof.

В пивоварната в с. Житница се произвеждат изцяло баварски стилове пиво - Светло, Вайс и сезонни видове като Пилзнер и Шварц. А от 2024 г. в асортимента влиза и бира „ПИВКО“ в кен, която е непастьоризирана и само филтрирана. Всички те могат да бъдат намерени на щандовете на супермаркети „Фантастико“. „Интересът към категорията е вече доста голям и се дължи изцяло на качеството на продукта. Вижданията на съвременния и динамичен човек са, че все повече и повече иска да експериментира с нови и интересни вкусове и затова в последните години категорията се разви доста добре“, разказва Стефан Джурков.

Бира Jägerhof е жива бира, произвеждана по изпитани баварски рецепти и се приготвя по обичайната технология без да се извършват филтрация и пастьоризация. Така пивните дрожди, отговорни за ферментацията и други процеси при производството, се запазват живи. „Технологията, по която работим е изцяло по баварския закон за чистотата на бирата, което категорично гласи, че истинското пиво се произвежда само от вода, малц, хмел и мая. Всяка рецепта е автентична и уникална само по себе си, с използването на различни малцове, хмелове и щамове мая. А тънкостта е вниманието и любовта, която влагаме от производството до крайния потребител“, издава част от тайната на живото пиво Стефан Джурков.

Бързо през годините интересът към бранда се увеличава, а благодарение на супермаркети „Фантастико“ продуктите им достигат до все повече клиенти. „Изключително сме благодарни на „Фантастико” за възможността да сме част от тяхното портфолио от 2018 година. Търговската верига постоянно увеличава броя на обектите си и подържа доста голям асортимент от тази категория, с което привлича клиенти, които искат да се докоснат до качествени продукти“, казва още Стефан Джуров.

На рафтовете на „Фантастико“ можете да откриете и продуктите на Sofia Electric Brewing. Софийската крафт пивоварна е създадена през 2020 г. от екип ентусиасти, обединени от идеята да произвеждат модерни и свежи бири, вдъхновени от световната крафт сцена. „Sofia Electric започна като малка идея между приятели – просто искахме да варим бира, която самите ние бихме пили с удоволствие. От самото начало фокусът ни е върху качеството, иновативните рецепти и използването на внимателно подбрани суровини“, разказва основателят на пивоварната Симеон Първанов. В портфолиото влизат няколко основни стила бира, които вече са добре познати на почитателите на крафт бирата в България и „Фанатастико“. „Сред тях са Overflow New England IPA, която е сочна и ароматна IPA с подчертан хмелов профил, 42 Pale Ale – по-лек и балансиран стил с цитрусови нотки, July Morning Lager – свеж и лесен за пиене лагер, както и 30 Days Off – модерна интерпретация на американски IPA с по-изразен аромат“, казва Симеон Първанов.

Издава част от тайните на фантастичната бира: „Хмелът за нас е това, което подправките са за добрия готвач – колкото по-смело го използваш, толкова по-интересна става бирата. Нашата философия е да създаваме бири, които са едновременно интересни за крафт ентусиастите и достъпни като вкус за по-широка аудитория. Работим с модерни хмелове от САЩ, Австралия и Нова Зеландия, които дават ярки аромати на тропически плодове, цитрус и бор. Същественото при нас е създаването на нови и нови рецепти бира, с които държим клиентите си в очакване за новия вкус. Вкусовете на светлите ни бири са плодови, а тъмните - шоколадов, кафе, ванилия. В гамата има и плодови бири с до 40% плодово съдържание – плодовите бомби“. И добавя: „Добрата бира е комбинация от наука и занаят – технологията помага, но вкусът се ражда от опита“.

Симеон Първанов отчита устойчив ръст на интереса към крафт бирата. „Потребителите все повече търсят разнообразие, нови вкусове и продукти с ясно изразен характер. Крафт бирата предлага именно това – различни стилове, интересни ароматни профили и по-автентично изживяване. За съвременния динамичен човек тя е начин да открие нещо ново и различно от масовите продукти, без това да изисква специален повод. Все повече хора избират крафт бира като част от ежедневните си малки моменти на удоволствие. Хората вече не търсят просто бира – търсят вкус, история и малко приключение във всеки кен“, споделя Симеон Първанов.

Основателят на пивоварната казва, че успехът на Sofia Electric Brewing се дължи на постоянството в качеството, внимателно подбраните рецепти и силната връзка с тяхната общност от потребители. „В крафт бирата няма преки пътища – всяка добра бира е резултат от много работа, търпение и малко инат. Това е продукт, който изисква страст и внимание към детайла. Ние се стараем всяка нова варка да бъде на високо ниво, а същевременно непрекъснато експериментираме с нови стилове и идеи. Освен това изграждаме близка връзка с нашите клиенти чрез събития, дегустации и директна обратна връзка“, казва още той. И добавя, че част от успеха е и партньорството със супермаркети „Фантастико“. „За една малка пивоварна присъствието във „Фантастико“ означава не просто повече продажби, а възможност повече хора да открият българската крафт бира. Така тя става по-достъпна за хората и все повече потребители могат да открият този сегмент. Нашите бири присъстват в селекцията на веригата от известно време и за нас е удоволствие да работим с партньор, който активно подкрепя развитието на българските производители“, казва Симеон Първанов.

За да отговори максимално на търсенето на своите клиенти, „Фантастико“ не спира да разнообразява асортимента си. „Все повече покупки регистрираме при кен опаковките и вносната бира, което ни показва, че нашите клиенти ценят бирата, която купуват, и за тях е важен изборът, който им се предлага. Докато през пролетните месеци отбелязваме повече продажби на крафт бира, то през по-горещите летни месеци, когато хората прекарват повече време на открито, кенчетата са с двуцифрен ръст в продажбите спрямо 2024 г. От вносната бира – най-предпочитан избор при покупка отчитаме при френска, гръцка, чешка и ирландска бира. Независимо дали имаме вносна бира или кен, клиентите ни показват силни предпочитания към мултипак опаковките“, казва Рени Яврийска, директор "Клиентско преживяване и пазарни анализи" във „Фантастико груп“. „На глобално ниво забелязваме нов вид маркетинг тенденция, насочена към по-младата и активна част на населението. Посланията към тях са провокативни, запомнящи се и в синхрон със самата визия на продуктите – по-цветни, с големи текстове върху етикетите и дори често се превръщат в аксесоар на самия потребител“, добавя Калоян Спасов, продуктов мениджър във „Фантастико груп“.

