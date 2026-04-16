Над 520 000 души са обявили доходите си в НАП две седмици преди крайния срок

Над 520 000 души са декларирали доходите си пред НАП две седмици преди изтичане на крайния срок – 30 април. Повече от 86% от годишните данъчни декларации са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

Над 280 000 от подалите декларациите си са се възползвали от различни данъчни облекчения, като 185 000 от тях са заявили облекчението за деца и са възстановили данък в размер на почти 15,4 млн. лв. В над 90% от случаите НАП е превела сумите по сметките им в рамките на седмица.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2025 година доходи по граждански договори и хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или облагаеми доходи от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 30 април за лицата, които не получават доходи от дейност като търговец. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на годината до момента през виртуалния и физическите ПОС терминали на приходната агенция са платени без такси над 270,6 млн. евро. данъци и осигурителни вноски.

От 10 март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи. До момента над 450 000 граждани са се възползвали от тази услуга.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2026 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват още от НАП. Няма пречка доходите от различните видове дейност да бъдат декларирани до края на април.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.