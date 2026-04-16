Трайчо Трайков: ЕК одобри 320 млн. евро помощ за български енергоинтензивни компании

България получи одобрение от ЕК на искането ни за механизъм за подкрепа на енергийноинтензивни компании. Мярката е в размер на 320 млн. евро и ще е за 3 години. Тя ще започне да действа в близките дни, след като компаниите направят искане към доставчиците на ток, а те ще сключат договори с Фонда за сигурност на електроенергийната система.

Това заяви министърът на енергетиката Трайчо Трайков след заседанието на правителството.

Компаниите, които използват големи количества електрическа енергия, ще получават компенсация от цената на тока, когато тя е над 63 евро за мегаватчас. Облекчението ще е в размер на половината от разликата между тези 63 евро и пазарната цена. С получените помощи компаниите ще трябва да правят инвестиции в енергийна ефективност и декарбонизация.

Ние ще сме от първите държави в ЕС, които ще се възползват от тази мярка.

Министър Трайков направи и преглед на свършеното от министерството му:

- В АЕЦ "Козлодуй" гарантирахме безаварийната работа на централата, започнахме процедура по отчуждаване на терена за изграждане на 7-и и 8-и блок. Теренът, който се готвеха да го купят за 100 млн. евро, беше придобит на 100-200 пъти по-ниска цена.

- Успешно пуснахме трети хидроагрегат на ПАВЕЦ "Чаира" и подготвихме поръчката за ремонт на четвърти.

- Направихме възможно използването на хранилището за радиоактивни отпадъци в Козлодуй.

- Осигурихме продължение на работата на рафинерията на "Лукойл" в Бургас и затова цените на горивата в България са най-ниските в ЕС.

- Приехме наредбата за енергийна бедност. Изпратихме меморандум до турския министър на енергетиката по всички въпроси от двустранен интерес и очакваме среща.

- В свободен вид в следващите дни ще могат да се видят всички получатели на помощи от фонда за сигурност на електроенергийната система.