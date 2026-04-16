"Луфтханза" спира полетите с по-малки самолети заради цените на горивото и стачките

Германският превозвач "Луфтханза" (Lufthansa) спира за първи път полети с някои от по-малките ѝ самолети заради високите цени на керосина и продължаващите трудови спорове, засегнали авиокомпанията, предаде ДПА. Това се случва ден след честването на 100-годишнината на германския национален превозвач.

Като първа стъпка, започваща от събота, компанията ще извади окончателно от експлоатация 27 от по-малките си самолети Си Ар Джей (CRJ), оперирани от дъщерната компания "СитиЛайн" (CityLine), за да намали допълнителните загуби, се посочва в комюникето на превозвача. Тези самолети са в края на жизнения си цикъл и са сравнително по-скъпи за поддръжка и експлоатация, съобщава БТА.

Във втората фаза, започваща в края на октомври, ще бъдат изтеглени още шест самолета на дълги разстояния на "Луфтханза" - четири "Еърбъс Ей340-600" (Airbus A340-600) и два "Боинг 747-400" (Boeing 747-400).

Окончателното извеждане от експлоатация на този тип самолети е планирано за идната година. Освен това "Луфтханза" възнамерява да преустанови експлоатацията на около пет самолета на средни разстояния от своята флотилия.

Компанията посочи като причини за тези мерки рязко поскъпналия керосин и разходите заради продължаващите трудови спорове. Неефективните самолети ще бъдат изведени по-рано от експлоатация, за да се намали нуждата от закупуване на по-скъп горивен ресурс на свободния пазар.

Въз основа на цената на суровия петрол около 80 на сто от потреблението на керосин на авиокомпаниите за пътнически полети, които са част от групата "Луфтханза", е хеджирано (използване на финансови инструменти като договори, фиксирани цени, фючърси, за да се гарантира цената на горивото за бъдещ период- бел.ред.), което е над средното ниво, посочва компанията.

Финансовият директор Тил Щрайхерт заяви, че мерките са неизбежни. Той добави, че изваждането от експлоатация на самолети, което така или иначе е било планирано, се случва по-рано във времето. „Настоящата криза ни принуждава да приложим тези мерки по-рано", каза той.

Компанията заяви, че целта ѝ е да даде възможност на екипажите на "СитиЛайн" да си намерят работа в рамките на групата "Луфтханза". Въпреки това профсъюзът на пилотите „Ферайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit – VC) и синдикатът на кабинния персонал „Уфо" (Ufo) твърдят, че усилията на компанията са недостатъчни.

"Луфтханза" възнамерява да проведе преговори с представителите на работниците в "СитиЛайн" за споразумение относно социален план и съгласуване на интересите.

Германската компания е засегната от продължителни стачни действия, довели до стотици отменени полети и днес в Германия.

Церемонията по случай 100-годишнината на авиокомпанията вчера също беше помрачена от стачките на кабинния персонал, след като по-рано през седмицата отделен спор с пилотите доведе до анулиране на полети.