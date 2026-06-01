Как психофеноменът "илюзия за прозрачност" пречи на деловото общуване

352 Димитрана Александрова
Хората лесно се подвеждат от своите собствени знания и лошо комуникират

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Голямо напрежение цари в екипа, след като шефът поиска предложения, вие дадохте, а той сърдито рече, че изобщо не сте разбрали в каква посока трябва да мислите. Не знаете ли кой е новият приоритет на компанията?! Не знаете, откъде да знаете, като никой не е съобщил на редовите служители. Но сега всички вкупом се чувствате виновни и глупави.

Всъщност глупав мениджър е той, защото не ви е обяснил добре какво очаква или не ви е дал достатъчно сведения, за да мислите в правилната посока. Смята, че имате достъп до същата информация като него от висшите етажи на корпоративното управление.

Това се нарича илюзия за прозрачност, особеност е на човешкия мозък и много често се среща в междуличностната комуникация. Но един добър шеф би трябвало да си дава сметка за този психофеномен и да не допуска той да пречи на работата.

Случката може да ви е от полза, за да подобрите начина, по който вие общувате.

Човешкият мозък има лош навик автоматично да приема, че данните, които той притежава, ги притежава и мозъкът на събеседника му. В резултат се получава илюзията за прозрачност, която ви кара да смятате, че другите ви разбират по-добре, отколкото им е възможно, обясняват психолозите. В много случаи нивото на информация е различно и това става основа за недоразумения.

С най-различни експерименти е доказано, че хората лесно се подвеждат от своите собствени знания и лошо комуникират.

При експеримент участниците от една група трябвало да избарабанят с ръце популярна мелодия, а участниците в друга група - да я познаят. Хората от първата група смятали, че поне половината от втората група ще разберат коя е мелодията. Познали я само 2,5%.

Всъщност хората с повече информация рядко могат да преценят дадена ситуация от гледната точка на по-малко информираните, коментират изследователите.

Затова е добре в общуването за начало да следвате принципа "Това, което знам аз, не е това, което знаеш ти" и да обяснявате. В хода на разговора ще ви стане ясно какво знае събеседникът ви, като внимателно го слушате. Според тази информация ще се нагодите, за да не изпаднете в обратната крайност - да ставате досадни и дори да обиждате другия, като му обяснявате, сякаш е малоумен.

Взаимното разбиране е базово за добрата комуникация, така че не забравяйте своята илюзия за прозрачност и не позволявайте тя да ви пречи, изтъкват специалистите.

Те обръщат внимание на още една особеност на човешкия мозък, която има пряко отношение към илюзията за прозрачност и я задълбочава.

Хората, които се познават, смятат, че могат да се разбират много по-лесно, едва ли не без думи. В по-сложни ситуации това е мит, който е особено вреден в професионална среда.

Експеримент на учени от Чикагския университет доказва, че познанството между хората само по себе си не улеснява комуникацията помежду им.

Изследователите избрали участниците в опита по признака познати-непознати. В първата група сложили хора, които се познавали. Във втората - хора, които никога не са се срещали. Задали обикновени ситуации, които те трябвало да си обясняват. Оказало се, че познатите не се разбират по-добре отколкото непознатите.

Участниците в първата група смятали, че се разбират от половин дума, пропускали подробности и не изяснявали достатъчно добре ситуацията.

Непознатите във втората група не надценявали натрупаната информация и комуникативните си способности, общували без недомлъвки и в крайна сметка всичко в разговора било много по-ясно.

Доказахме, че разбирането "Това, което знам, е различно от това, което ти знаеш" е в основата на ефективната комуникация, коментира ръководителят на изследването Кенет Савитски.

Та не пропускайте, че колегите ви са отлични професионалисти и умни хора, но все пак не могат да четат мисли. Винаги давайте достатъчно информация, за да общувате на едно и също ниво знания.

Приемете, че в днешното динамично време такова нещо като "Всички знаят" не съществува. Въпреки многото канали за комуникация изобилието от информация е толкова огромно, че няма как всеки всичко да следи дори в пряката си работа, колкото и съвестен професионалист да е. Винаги давайте необходимата за случая доза, за да постигате взаимно разбиране.

  • Измама в обратна посока

Илюзията за прозрачност може да подвежда и в обратна посока - мислите си, че знаете това, което знае събеседникът ви, и не го слушате внимателно. В резултат пропускате важна информация.

Активното слушане е другата основа на добрата комуникация, особено в делова среда. Според изследванията то все повече изчезва у съвременните хора поради липсата на време, търпение и десетки разсейващи фактори наоколо. Парадоксално, но факт - информацията става все повече и все по-сложна, а пък човек все по-малко е склонен да слуша и да задава въпроси, за да разбере.

При това развива високомерие на силно осведомен и иска да говори, вместо да слуша. Често приказва, без да приспособя съобщението според събеседника, за да е сигурен, че той разбира и че задържа интереса му.

Ще ви е изключително полезно, ако в професионалното си общуване приемете за свое ръководно правило да прекарвате повече време в слушане отколкото в говорене, препоръчват експертите по комуникация.

Да слушате активно ще рече да внимавате в думите и в невербалния език на събеседника, а не да чакате удобна пауза, за да се вмъкнете и да му отговорите или да подхванете своята си тирада. Не го прекъсвайте. Задавайте му въпроси. Никога не отвръщайте на въпрос с въпрос. За да не го отблъснете, избягвайте да довършвате изреченията му - така демонстрирате не разбиране, а нетърпение, или намеквате, че ръси баналности.

Когато вие говорите, говорете така, че да бъдете слушани. За да избегнете своята илюзия за прозрачност, наред с принципа "Това, което знам аз, може да е различно от това, което знаеш ти" полагайте усилия да нагаждате информацията според събеседника си. Той трябва да ви разбира и едновременно да не губи интерес. Иначе казано, никакви непознати думи, за да демонстрирате колко компетентни професионалисти сте, но и никакво затъване в подробности и отклонения, та да загуби той нишката.

При обсъждането на по-сложен въпрос си създайте навик накрая да преразказвате накратко казаното, за да сте сигурни, че сте се разбрали правилно. Така давате възможност на събеседника и на себе си да внесете пояснения, ако е необходимо.

През цялото време се старайте и да вникнете дали нещо остава неизказано, дали има скрити послания под повърхността на думите, изречени от събеседника.

Именно това означава да карате комуникацията да работи във ваша полза.

Димитрана Александрова

Умното 30-секундно правило води към успех в кариерата

Кои продукти преминават през най-строг и чест контрол на качеството?

Всеки е толкова нещастен в работата, за колкото се мисли (по Сенека)

