Как психофеноменът "илюзия за прозрачност" пречи на деловото общуване

Хората лесно се подвеждат от своите собствени знания и лошо комуникират

Голямо напрежение цари в екипа, след като шефът поиска предложения, вие дадохте, а той сърдито рече, че изобщо не сте разбрали в каква посока трябва да мислите. Не знаете ли кой е новият приоритет на компанията?! Не знаете, откъде да знаете, като никой не е съобщил на редовите служители. Но сега всички вкупом се чувствате виновни и глупави.

Всъщност глупав мениджър е той, защото не ви е обяснил добре какво очаква или не ви е дал достатъчно сведения, за да мислите в правилната посока. Смята, че имате достъп до същата информация като него от висшите етажи на корпоративното управление.

Това се нарича илюзия за прозрачност, особеност е на човешкия мозък и много често се среща в междуличностната комуникация. Но един добър шеф би трябвало да си дава сметка за този психофеномен и да не допуска той да пречи на работата.

Случката може да ви е от полза, за да подобрите начина, по който вие общувате.

Човешкият мозък има лош навик автоматично да приема, че данните, които той притежава, ги притежава и мозъкът на събеседника му. В резултат се получава илюзията за прозрачност, която ви кара да смятате, че другите ви разбират по-добре, отколкото им е възможно, обясняват психолозите. В много случаи нивото на информация е различно и това става основа за недоразумения.

С най-различни експерименти е доказано, че хората лесно се подвеждат от своите собствени знания и лошо комуникират.

При експеримент участниците от една група трябвало да избарабанят с ръце популярна мелодия, а участниците в друга група - да я познаят. Хората от първата група смятали, че поне половината от втората група ще разберат коя е мелодията. Познали я само 2,5%.

Всъщност хората с повече информация рядко могат да преценят дадена ситуация от гледната точка на по-малко информираните, коментират изследователите.

Затова е добре в общуването за начало да следвате принципа "Това, което знам аз, не е това, което знаеш ти" и да обяснявате. В хода на разговора ще ви стане ясно какво знае събеседникът ви, като внимателно го слушате. Според тази информация ще се нагодите, за да не изпаднете в обратната крайност - да ставате досадни и дори да обиждате другия, като му обяснявате, сякаш е малоумен.

Взаимното разбиране е базово за добрата комуникация, така че не забравяйте своята илюзия за прозрачност и не позволявайте тя да ви пречи, изтъкват специалистите.

Те обръщат внимание на още една особеност на човешкия мозък, която има пряко отношение към илюзията за прозрачност и я задълбочава.

Хората, които се познават, смятат, че могат да се разбират много по-лесно, едва ли не без думи. В по-сложни ситуации това е мит, който е особено вреден в професионална среда.

Експеримент на учени от Чикагския университет доказва, че познанството между хората само по себе си не улеснява комуникацията помежду им.

Изследователите избрали участниците в опита по признака познати-непознати. В първата група сложили хора, които се познавали. Във втората - хора, които никога не са се срещали. Задали обикновени ситуации, които те трябвало да си обясняват. Оказало се, че познатите не се разбират по-добре отколкото непознатите.

Участниците в първата група смятали, че се разбират от половин дума, пропускали подробности и не изяснявали достатъчно добре ситуацията.

Непознатите във втората група не надценявали натрупаната информация и комуникативните си способности, общували без недомлъвки и в крайна сметка всичко в разговора било много по-ясно.

Доказахме, че разбирането "Това, което знам, е различно от това, което ти знаеш" е в основата на ефективната комуникация, коментира ръководителят на изследването Кенет Савитски.

Та не пропускайте, че колегите ви са отлични професионалисти и умни хора, но все пак не могат да четат мисли. Винаги давайте достатъчно информация, за да общувате на едно и също ниво знания.

Приемете, че в днешното динамично време такова нещо като "Всички знаят" не съществува. Въпреки многото канали за комуникация изобилието от информация е толкова огромно, че няма как всеки всичко да следи дори в пряката си работа, колкото и съвестен професионалист да е. Винаги давайте необходимата за случая доза, за да постигате взаимно разбиране.

Измама в обратна посока

Илюзията за прозрачност може да подвежда и в обратна посока - мислите си, че знаете това, което знае събеседникът ви, и не го слушате внимателно. В резултат пропускате важна информация.

Активното слушане е другата основа на добрата комуникация, особено в делова среда. Според изследванията то все повече изчезва у съвременните хора поради липсата на време, търпение и десетки разсейващи фактори наоколо. Парадоксално, но факт - информацията става все повече и все по-сложна, а пък човек все по-малко е склонен да слуша и да задава въпроси, за да разбере.

При това развива високомерие на силно осведомен и иска да говори, вместо да слуша. Често приказва, без да приспособя съобщението според събеседника, за да е сигурен, че той разбира и че задържа интереса му.

Ще ви е изключително полезно, ако в професионалното си общуване приемете за свое ръководно правило да прекарвате повече време в слушане отколкото в говорене, препоръчват експертите по комуникация.

Да слушате активно ще рече да внимавате в думите и в невербалния език на събеседника, а не да чакате удобна пауза, за да се вмъкнете и да му отговорите или да подхванете своята си тирада. Не го прекъсвайте. Задавайте му въпроси. Никога не отвръщайте на въпрос с въпрос. За да не го отблъснете, избягвайте да довършвате изреченията му - така демонстрирате не разбиране, а нетърпение, или намеквате, че ръси баналности.

Когато вие говорите, говорете така, че да бъдете слушани. За да избегнете своята илюзия за прозрачност, наред с принципа "Това, което знам аз, може да е различно от това, което знаеш ти" полагайте усилия да нагаждате информацията според събеседника си. Той трябва да ви разбира и едновременно да не губи интерес. Иначе казано, никакви непознати думи, за да демонстрирате колко компетентни професионалисти сте, но и никакво затъване в подробности и отклонения, та да загуби той нишката.

При обсъждането на по-сложен въпрос си създайте навик накрая да преразказвате накратко казаното, за да сте сигурни, че сте се разбрали правилно. Така давате възможност на събеседника и на себе си да внесете пояснения, ако е необходимо.

През цялото време се старайте и да вникнете дали нещо остава неизказано, дали има скрити послания под повърхността на думите, изречени от събеседника.

Именно това означава да карате комуникацията да работи във ваша полза.

