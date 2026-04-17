Трайчо Трайков: За България няма опасност от недос...

"Форд" изтегля 1,4 милиона автомобила заради дефект

2176
коли

Ford Motor Company ("Форд")  обяви мащабно изтегляне на приблизително 1,4 милиона пикапа в Съединените щати заради софтуерен проблем, който може да доведе до неочаквано превключване на по-ниска предавка по време на движение. За това съобщи National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), цитирани от "Дейли мейл".

Според регулатора съществува риск от внезапна промяна в предавката, което може да увеличи вероятността от пътнотранспортни произшествия. До момента са регистрирани един инцидент и две наранявания, които „потенциално" могат да бъдат свързани с дефекта.

Изтеглянето на автомобилите следва разширено разследване, започнато от NHTSA по-рано тази година, след постъпили сигнали за неочаквани промени в предавките при засегнатите модели.

Като коригираща мярка дилърите на компанията ще извършат актуализация на софтуера на модула за управление на силовия тракт (powertrain control module), с цел отстраняване на проблема и гарантиране на безопасността на водачите.

