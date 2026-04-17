Банкрутите на фирми у нас намаляват

През първото тримесечие на 2026 г. новорегистрираните правни единици в страната са 12 435, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - 1027. В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. общият брой на новорегистрираните се увеличава с 1,9 на сто, докато този на банкрутиралите намалява с 5,9 на сто, съобщи Националният статистически институт, цитиран от БТА.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 г. новорегистрираните правни единици се увеличават със 7,2 на сто, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност, намаляват със 17,9 на сто.

Справка в НСИ показва, че в края на миналата година новорегистрираните фирми са били 11 596, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - 1251.

През първото тримесечие на 2026 г., както и в края на миналата година, с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност, са фирмите от сектор G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 86 и 87,8 на сто и 86,7 и 87,9 на сто, показва справка в НСИ.