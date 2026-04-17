Токът за бизнеса поевтинява утре с 14%

1000
С 14 % по-евтин ще е токът за бизнеса утре.

При средна цена от 75,28 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 18 април.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 85,97 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре, събота, ще бъде по-евтина с 14,03 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 30,66 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 119,90 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 80 093,92 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 49,86 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 64,59 евро (без ДДС) за мегаватчас, съобщава БТА.

