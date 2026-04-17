Румъния получи 500 млн. долара от САЩ за транспорт на природен газ

Румъния е получила 500 милиона долара за инфраструктура за природен газ, информира американския министърът на енергетиката на страната Богдан Иван на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук. Той направи съобщението след среща с американския си колега Крис Райт във Вашингтон, на която присъства и румънския министър на финансите Александру Назаре.

„Получихме 500 милиона долара за развитието на националната инфраструктура за транспорт на природен газ, чрез споразумение между Световната банка, Министерството на финансите и Трансгаз. Заедно с моя колега, министъра на финансите Александру Назаре, проведох задълбочен диалог в Министерството на енергетиката на САЩ за това как да трансформираме силното партньорство, което вече имаме със Съединените щати, в колкото се може повече реални предимства за Румъния: инвестиции, стабилност и по-ниски цени на газа и енергията за румънците", написа Богдан Иван.

Румънска делегация, водена от министъра на финансите Александру Назаре, участва тази седмица в пролетната среща на Световната банка и Международния валутен фонд във Вашингтон.