България с активна роля в стратегическия диалог в Никозия

Министри и представители от държавите членки на ЕС очертаха приоритетите пред европейския туризъм

Никозия се превърна в център на стратегическия европейски диалог за бъдещето на туризма, след като министрите от държавите членки на ЕС се събраха на Неформалната среща в рамките на Кипърското председателство на Съвета на ЕС. На фона на засилващи се геополитически сътресения, икономическа несигурност и нарастващ натиск върху сектора, форумът очерта необходимостта от координирани и дългосрочни решения на европейско ниво. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

В този контекст България заяви ясно своята ангажираност към изграждането на по-устойчив, конкурентоспособен и адаптивен туристически сектор. Служебният министър на туризма Ирена Георгиева участва активно в дискусиите, подчертавайки значението на общия европейски подход като ключов фактор за преодоляване на предизвикателствата пред индустрията.

„Тази инициатива изпраща ясен сигнал за солидарност, единство и споделена отговорност за бъдещето на европейския туризъм", заяви тя, акцентирайки върху необходимостта от стратегическа рамка, която съчетава иновации, устойчивост и подобрена свързаност между регионите.

В рамките на дискусиите България подкрепи предложението на Италия и Гърция за създаване на директна бюджетна линия за туризма в Европейския съюз. Бе обсъдена и ключовата роля на малките и средните предприятия (SMEs) в сектора, като министър Георгиева подчерта необходимостта от по-лесен достъп до европейските програми за тях, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и устойчивост.

В рамките на срещата министър Георгиева проведе и редица двустранни разговори с ключови европейски партньори, сред които заместник-министърът на туризма на Кипър Костас Кумис, държавният секретар и координатор в сектор „Туризъм" в Румъния Лауренциу Гъдей, както и главният изпълнителен директор на Visit Hungary Оливер Чендеш. Обсъдени бяха възможности за задълбочаване на сътрудничеството, обмен на добри практики и съвместни инициативи за насърчаване на устойчивото развитие на туризма в региона.

Туризмът, който формира близо 10% от брутния вътрешен продукт на ЕС и осигурява заетост на около 25 милиона души, отново е изправен пред комплексни предизвикателства. По думите на заместник-министъра на туризма на Кипър Костас Кумис, секторът се сблъсква едновременно с икономически натиск, климатични промени и нестабилна геополитическа среда, които водят до нарастващи разходи и променящи се модели на пътуване. Въпреки това, неговата устойчивост дава основание за предпазлив оптимизъм.

Европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас очерта необходимостта от по-силна координация в рамките на Съюза в отговор на безпрецедентни предизвикателства, включително напрежението в Близкия изток, което вече оказва влияние върху въздушния транспорт и туристическите потоци. Той обяви, че Европейската комисия работи по първата по рода си европейска стратегия за устойчив туризъм, насочена към повишаване на конкурентоспособността, ускоряване на дигиталната трансформация, преодоляване на недостига на кадри и по-ефективно управление на туристическите потоци.

„Необходимо е да направим европейския туристически сектор по-устойчив — повече от всякога", подчерта Цицикостас.

Особен акцент в дискусиите бе поставен върху подкрепата за малките и средните предприятия, които са гръбнакът на туристическата индустрия. В дискусията с обръщение се включи и Генералният секретар на UN Tourism, г-жа Шейха Ал Ноуайс, която подчерта необходимостта от целенасочени политики за подпомагане на тяхната адаптация към дигиталния и зеления преход.

В условията на множествени кризи Кипърското председателство поставя амбициозната цел да превърне предизвикателствата пред сектора във възможности за трансформация.

За България участието в този процес е не само ангажимент, но и възможност да допринесе активно за формирането на общата европейска визия за устойчив и устойчиво развиващ се туризъм.