Кристалина Георгиева: Има рискове от по-тежък сценарий за световната икономика

Кристалина Георгиева изрази надежда примирието в Близкия изток да се превърне в траен мир. Всеки ден, през който конфликтът продължава, има своята цена за световната икономика, каза управляващият директор на МВФ след заседанието на основния конкултативен орган на Фонда днес.

Рисковете да се реализира по-тежкият сценарий, предвиден в прогнозите на МВФ за световната икономика и характеризиращ се с още по-слаб растеж и по-висока инфлация, се увеличават с всеки ден, през който конфликтът продължава, подчерта тя, цитирана от БТА.

По думите й страните членки на организацията са били единодушни, че ценовият шок, причинен от войната, ще продължи да се усеща известно време.

Силният растеж е най-доброят начин да се абсорбират шоковете в икономиката, допълни Георгиева.

Тя насърчи централните банки внимателно да балансират рисковете от това да затегнат паричната политика твърде скоро с опасността да изчакат твърде дълго.