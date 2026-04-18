Учени съживиха животно, замразено преди 24 000 години

Учени съживиха микроскопично животно, прекарало 24 000 години в замразено състояние. idronline.org.

Въпросният организъм е ротифера, малък многоклетъчен организъм, известен с почти магическата си устойчивост. Учените са го извлекли от дълбините на сибирската вечна замръзналост, където е останало необезпокоявано в продължение на 24 000 години, започвайки от края на плейстоцена, съобщави индийското издание idronline.org, цитирано от БГНЕС.

След деликатно размразяване в лабораторията, съществото не само е „разтъркало очите си", но и е демонстрирало пълна биологична активност. Според статията, това откритие ефективно предефинира границите на криптобиозата – състояние, при което метаболизмът се забавя до почти нула. Докато подобни „чудеса" преди това са били наблюдавани само при прости едноклетъчни организми, ротиферата е сложен механизъм с черва и дори рудименти на мозък.

„Ядрото съдържаше богата на лед глинеста почва от късноплейстоценското образувание Едом (известно още като ледников комплекс). Формата, добре развитите и широко разпространени ледникови клинове, както и случайните находки на добре запазени мумии на бозайници, потвърждават синкриогенетичното формиране на ледниковия комплекс, което означава, че седиментните слоеве са замръзнали сравнително бързо след образуването си и никога не са се топили", пишат изследователите.

Водещият изследовател Стас Малавин подчерта, че този случай не е случайна аномалия, а доказателство за невероятната устойчивост на живота. Според наличните данни, ротиферът е започнал да се размножава безполово, потвърждавайки, че хилядолетия студено време не са увредили клетъчната му структура.

„Нашият случай е най-убедителното доказателство до момента, че многоклетъчните животни могат да оцелеят десетки хиляди години в криптобиоза – състояние на почти пълен метаболитен арест", отбеляза ученият.

Според експерти, макар този успех да напомня на „Капитан Америка", все още е твърде рано човечеството да разработва криогенни камери. Все пак разбирането как клетките избягват увреждания от лед и радиация дава огромен тласък на медицината и бъдещите космически мисии.

„Изводът е, че многоклетъчен организъм може да бъде замразен и съхранен в продължение на хиляди години, а след това да бъде върнат към живот – мечтата на много писатели на художествена литература. Разбира се, колкото по-сложен е организмът, толкова по-трудно е да се поддържа жив, докато е замразен, а за бозайниците това в момента е невъзможно. Преходът от едноклетъчен организъм към организъм с черва и мозък, дори и микроскопични, обаче е голяма крачка напред", очерта перспективите Малавин