Германският финансов министър: Опасенията за недостиг на керосин са основателни

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл призова за предприемане на мерки за справяне с настъпващия недостиг на керосин в Европа, като същевременно прикани коалиционното правителство да ускори прехода от изкопаеми горива към възобновяема енергия на фона на войната в Иран, съобщи БТА.

„Трябва да вземем много насериозно предупрежденията за недостиг на керосин", заяви Клингбайл, който е и вицеканцлер, в коментар за списание „Дер Шпигел", публикуван днес.

„За мен е ясно: не трябва да се занимаваме само с проблема с цените, а трябва да имаме предвид и сигурността на доставките по всяко време", посочи той.

Международната агенция за енергията предупреди в петък, че няколко европейски държави могат да се сблъскат с недостиг на керосин през следващите седмици.

В отговор министърът на икономиката Катерина Райхе отбеляза, че Германия не зависи изцяло от вноса, тъй като керосинът, който се използва за гориво на самолетите, се произвежда и в германски рафинерии.

Въпреки това, според Германската асоциация за въздушен транспорт, дори и войната в Иран да приключи в краткосрочен план, ситуацията на енергийните пазари ще се облекчи бавно.

Цените на керосина са се удвоили повече от два пъти от началото на войната в Иран на 28 февруари. Голяма част от внасяното гориво идва от Близкия изток, а много нефтопреработвателни съоръжения в кризисния регион са повредени или унищожени.

Клингбайл подчерта също, че последиците от войната могат да бъдат продължителни.

„Намираме се в ситуация, която е също толкова предизвикателна, колкото енергийната криза след руската инвазия в Украйна", заяви той на обратния си полет от Вашингтон, след като участва в пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка.

В петък говорител на Европейската комисия каза на пресконференция, че ако обстановката в Ормузкия проток скоро не се промени, може да се наложи използване на запасите от керосин. Той уточни, че европейското законодателство предвижда поддържането на запаси от газ и петрол (суров и преработен) за срок от 90 дни.