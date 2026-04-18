Левон Хампарцумян: Очакват ни месеци на турбулентни цени на горивата, дори при край на войната

Възстановяването на нормалния темп на добив и преработка на горива може да отнеме дълго време. Тоест, дори при край на войната, можем да очакваме месеци на волатилни и турбулентни цени, които ще окажат влияние върху икономиките. Това заяви председателят на Българския форум на бизнес лидерите Левон Хампарцумян пред NOVA NEWS.

„Живеем в ситуация на несигурност и има сериозен шок, който се отразява на цялата световна икономика", добави той.

Според него достигането на цена от 120–130 долара за барел е по-скоро сигнал за предстоящо напрежение, отколкото самата буря, която дори може и да не се реализира. За сравнение той припомни, че по време на големия петролен шок през 1973 г. цените са нараснали с 300–400%.

"Настоящата ситуация представлява сериозен удар върху глобалната икономика, още повече че днес светът е значително по-свързан и глобализиран", допълни Хампарцумян.

„Разбира се, тенденциите за скъсяване на веригите за производство и доставка и тяхното регионализиране са важни, както с тази криза, така и без нея. Ако го пренесем към нашата реалност, въпросът е какво ще бъде мястото на България като индустриална и производствена сила в новите европейски вериги за производство и доставка. Това е ключов въпрос, който се решава именно в момента", изтъкна той.

По думите му индустриалните държави разполагат със стратегически запаси, но те са ограничени – обикновено могат да покрият нуждите за един до три месеца, тъй като съхранението им е трудно.

"Използването на тези резерви би могло временно да облекчи ситуацията, ако има яснота за продължителността на кризата и докато се осигурят нови доставки", заяви още той.