ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тимът на Мъри Стоилов се издъни болезнено срещу 10...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22687181 www.24chasa.bg

Министърът на финансите Георги Клисурски разговаря с шефката на МВФ Кристалина Георгиева във Вашингтон

1508
Министърът на финансите Георги Клисурски разговаря с Кристалина Георгиева СНИМКА: Министерство на финансите

Служебният министър на финансите Георги Клисурски проведе среща с Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), съобщиха от Министерството на интернет страницата си.

Сред обсъжданите теми бяха развитието на процеса по присъединяване на България към еврозоната, предизвикателствата пред страната ни в контекста на глобалните промени, както и възможностите за сътрудничество и развитие.

Разговорът се състоя в рамките на пролетните срещи на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд, които се провеждат в периода 14 - 18 април 2026 г. във Вашингтон, САЩ.

МВФ предупреждава за нарастващ риск от физическо прекъсване на глобалните вериги за доставки на фона на конфликта в Близкия изток, заяви управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева по време на пролетните срещи. По думите ѝ ефектът от нарушенията може да се задълбочи през следващите седмици, пише БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те