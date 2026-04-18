Рекордни цени на говеждото в САЩ заради недостиг на добитък

За американците никога досега не е било толкова скъпо да си купят пържола или хамбургер, но намаляването на тези разходи изисква животновъди като Стефани Хаценбюлер да отглеждат повече добитък, а това не е лесна работа, коментира Асошиейтед прес.

По редица причини Хаценбюлер и други животновъди из страната с неохота биха увеличили броя на отглежданите животни - който сега е най-малкият за последните над 75 години - и докато това не се промени, търсенето ще надвишава предлагането и цените на говеждото ще останат високи.

По думите на Хаценбюлер, за някои животновъди има смисъл да увеличат броя на говедата си, но други се затрудняват и от стадата, които вече имат.

"Има добри времена и лоши времена", добави тя. "Това е комбинация от двете".

Тази пролет, когато кравите в семейното ѝ ранчо "Дайъмънд Джей Ангъс", близо до Мандан, Северна Дакота, разположено върху повече от 2000 акра, родят около 700 телета, Хаценбюлер ще трябва да избира. Да увеличи ли стадото си, или да компенсира новите телета, като продаде същия брой животни за клане?

Броят на животните в една държава не е единственият фактор, определящ цената на телешкото по магазините. И все пак намаляващият брой говеда е ключова причина средната цена на суровата кайма в САЩ през март да е била 15,12 долара за килограм, което е само седем цента под рекордно високата цена през февруари, според федерални статистики. Цената през миналия месец е била почти 48 процента по-висока от тази през март 2021 г.

Броят на говедата в САЩ достига рекордните 132 милиона глави през 1975 г., според министерството на земеделието и храните на страната, но това число е спаднало до 86 милиона през тази година. Благодарение на промените в генетиката на говедата и в техниките за хранене, днес животновъдите произвеждат значително повече месо от всяко животно, така че въпреки по-малкия брой глави, производството на говеждо в САЩ достигна връхна точка през 2022 г. с 12,8 млрд. кг, според Тим Петри, специалист по пазарите за добитък в Държавния университет на Северна Дакота. Очаква се през 2026 година производството да бъде около 11,7 млрд. кг.

Около 1,2 млрд. кг са били изнесени към други държави през 2025 г. и малкото количество говеда, заедно с високото търсене, са причинили рекордно високи цени. Животновъдите признават по-високите цени, но и са изправени пред много предизвикателства, възпиращи отглеждането на по-големи стада - най-вече сушите.

Сухите условия се задържат в голяма част от районите с говедовъдство, като около 63 на сто от говедата в САЩ се намират в засегнати от суша зони, според министерството на земеделието. В някои райони има и огромни горски пожари, които не оставят трева за паша.

"Трябва да има дъжд. Трябва да има трева, за да се отглеждат кравите, защото те са на пасища повече от половината година, и точно там беше проблемът - наложи се принудително намаляване на стадата", заяви Петри.

По това време на годината, когато се раждат телетата, животновъдите решават дали да запазят младите женски животни (юници), и телета за разплод, като ключов фактор са условията на пасищата, според Бернт Нелсън, икономист от Американската федерация на фермерските бюра.

Храната е най-големият разход за животновъдите, а заради сушата в райони като Тексас и Оклахома те са принудени да доставят фураж от други места. Тези допълнителни разходи затрудняват увеличаването на стадата.

"Когато състоянието на пасищата се влоши и водата стане проблем, някои щати стигат до там да превозват сено и води от други региони на страната, където има трева и лесен достъп до вода, а това значително увеличава разходите", добави Нелсън.

Дори животновъдите да решат да увеличат броя на говедата, са нужни между 15 и 24 месеца, за да порасне едно теле, преди да може да бъде заклано. Животновъдите често обвиняват концентрираната месопреработвателна система - доминирана основно от четири компании - за високите цени на говеждото, но ситуацията е по-сложна.

В изявление и пазарни анализи Институтът по месото - търговска организация на месопреработвателите - отбелязва, че цените за потребителите се определят от търговците на дребно и заведенията за хранене, а не от преработвателите. Организацията също твърди, че производителите на добитък "реализират рекордни печалби", а преработвателите губят пари.

Институтът добави, че концентрацията в сектора не се е "променила съществено" през последните 30 години.

"Твърденията за концентрацията в индустрията за говеждо месо внушават, че консолидацията в сектора на преработката продължава и че пазарната мощ става все по-концентрирана. Това не отговаря на действителността", според организацията.

Джон Робинсън, говорител на Националната асоциация на производителите на говеждо, твърди, че причините за високите цени са много и в някои случаи месопреработвателите носят отговорност, но "ситуацията е далеч по-сложна, отколкото повечето хора предполагат".

Друг фактор за високите цени е затварянето на границата между САЩ и Мексико за внос на добитък с цел ограничаване на разпространението на плътояден паразит - т.нар. винтов червей на Новия свят. Затварянето, започнало в края на 2024 г., е спряло транспортирането на около 1 милион говеда от Мексико към САЩ, посочи Уорън Руше, специалист по угоителни ферми в Държавния университет на Южна Дакота.

Затварянето на границата засяга особено фермите и животновъдите в южните равнини.

Президентът Доналд Тръмп призова за увеличаване на вноса на говеждо от Аржентина, но разширената квота на страната би представлявала само малък процент от производството на говеждо в САЩ, добави Руше.

Хаценбюлер, животновъдката от Северна Дакота, не забогатява, но според нея за онези, които притежават земята и оборудването си, това е добър момент за отглеждане на говеда. Не е толкова благоприятно за хора, които тепърва искат да навлязат в този бизнес, заради високите разходи - от техника до торове - и трудности при намиране на работна ръка.

"Ако си млад и искаш да започнеш, вероятно това не е подходящият момент, но ако вече си установен и се занимаваш с това от известно време, се справяш добре", заяви тя, цитирана от БТА.

Животновъдът Майк Уилямс от Калифорния твърди, че не би обезкуражил някого да се захване с този бизнес, но би го предупредил "да не задлъжнява прекалено".

"Бих казал, че най-накрая започваме да получаваме справедлива цена", каза той. "Мисля, че хората започват да осъзнават стойността на говеждото месо и са готови да платят малко повече, отколкото в миналото, за качеството, което получават."