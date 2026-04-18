Светът е загубил петрол за 50 млрд. долара заради войната в Иран

Светът е загубил суров петрол на стойност над 50 милиарда долара, който не е бил произведен от началото на войната с Иран преди близо 50 дни, а последиците от кризата ще се усещат месеци и дори години напред, според анализатори и изчисления на Ройтерс, цитирани от The Business Standard.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви на 17 април, че Ормузкият проток е отворен след споразумение за прекратяване на огъня, договорено в Ливан, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че сделка за край на войната с Иран ще бъде постигната „скоро", въпреки че срокът остава неясен. От началото на кризата в края на февруари, над 500 милиона барела суров петрол и кондензат са извадени от глобалния пазар, според данни на Kpler. Това е най-голямото прекъсване на енергийните доставки в съвременната история.

Това е достатъчно гориво, за да поддържа световната международна корабоплавателна индустрия за около четири месеца, според калкулации на изданието.

Блокадата на добивът на петрол има своите отражения в световен мащаб. Страните от Персийския залив са загубили около 8 милиона барела дневно добив на суров петрол през март – почти равностойно на комбинираното производство на Exxon Mobil и Chevron, две от най-големите петролни компании в света.

Износът на авиационно гориво от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Кувейт, Бахрейн и Оман е спаднал от около 19,6 милиона барела през февруари до едва 4,1 милиона барела общо за март и април досега, според данни на Kpler. Загубеният износ би бил достатъчен за около 20 000 двупосочни полета между летище JFK в Ню Йорк и Хийтроу в Лондон.

При средна цена на петрола от около 100 долара за барел от началото на конфликта, липсващите обеми представляват приблизително 50 милиарда долара загубени приходи, казва Йоханес Раубал, старши анализатор на суров петрол в Kpler. Това се равнява на 1% от годишния брутен вътрешен продукт на Германия или приблизително на целия БВП на по-малки държави като Латвия или Естония.

Дори след като иранският външен министър Арагчи заяви, че Ормузкият проток е отворен, възстановяването на производството и доставките се очаква да бъде бавно.

Глобалните наземни запаси от суров петрол са намалели с около 45 милиона барела само през април. От края на март производствените прекъсвания са достигнали приблизително 12 милиона барела дневно.

По-тежките петролни находища в Кувейт и Ирак може да се нуждаят от четири до пет месеца, за да се върнат към нормални нива на работа, което ще удължи изчерпването на запасите през лятото, посочва Раубал. Щетите по рафинерии и LNG комплекса Ras Laffan в Катар означават, че пълното възстановяване на регионалната енергийна инфраструктура може да отнеме години.