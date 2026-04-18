За първи път в историята се появиха комари в Исландия, учени бият тревога заради усилващото се глобално затопляне

Появата на комари в Исландия е индикатор за екологични проблеми, тъй като преди тези насекоми не са забелязвани в страната, пише изданието „Сайънс", като цитира американски учени.

Създаването на благоприятни условия за комарите в Исландия се дължи на повишаването на температурата на въздуха в региона, което води до ускорено топене на леда и удължаване на топлия период. Това е мнението на Аманда Колц от Тексаския университет в Остин и Лорън Калър от колежа „Дартмут" в Ню Хемпшър. Те отбелязват, че човешката дейност, който се увеличава в този район, също допринася за промените в околната среда.

Според оценките на изследователи Арктическият регион се затопля четири пъти по-бързо от останалата част на Земята.

В продължение на много години Исландия е единствената арктическа страна, която може да се похвали, че няма комари. Това обаче се промени през 2025 г., когато в югозападната част на страната, недалеч от столицата Рейкявик, бяха открити три екземпляра от вида Culiseta annulata, се казва в статията, публикувана в „Сайънс".

Освен че са досадни човешки вредители, появата на инвазивни насекоми може да има множество последствия за местната фауна. „Комарите в Исландия са нещо повече от любопитен факт или бъдеща досада. Те са предупреждение", пишат учените Колц и Калър.

Например, северните елени ще бъдат принудени да изразходват повече енергия, за да избягват рояците от комари и ще отделят по-малко време за паша. Това може да доведе до влошаване на здравето им и по-ниски нива на размножаване, се казва в публикацията.

При арктическите птици вече е забелязано нарушение на синхронизацията между периода на излюпване на малките и сезонното размножаване на насекомите, които пернатите използват за прехрана.

Според учените появата на комари в Исландия е показател за още промени в екосистемата в този район, които е трудно да бъдат предотвратени без международна координация и активно участие на научната общност. В статията се отбелязва, че няма координирана система за наблюдение на членестоногите в цялата Арктика. Това означава, че изследователите не разполагат с необходимите данни, за да проследяват как се движат тези популации или да се подготвят за евентуалните рискове, които могат да създадат, пише „Сайънс".