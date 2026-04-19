Цените на основните храни се повишават и през тази седмица

Ръст на цените на едро на основни хранителни стоки и на повечето зеленчуци се наблюдава и през тази седмица, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,87 на сто до 2,784 пункта спрямо 2,760 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

Цената на кравето сирене се повишава с 0,58 на сто до 6,07 евро за килограм, а на кашкавала „Витоша"- с 1,80 на сто до 9,45 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 4,76 на сто и се предлага по 0,70 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко е нагоре с 6,16 на сто до 1,25 евро за литър. Замразеното пилешко месо поскъпва с 3 на сто до 3,69 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се търгуват по 0,23 евро за брой на едро. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска с 1,17 на сто и то се търгува по 1,48 евро за брой.

Оризът поскъпва с 0,31 на сто до 1,64 евро за килограм. Лещата е с 2,44 на сто нагоре до 2,10 евро за килограм. С 2,47 на сто по-евтино се предлага зрелият фасул - по 2,07 евро за килограм. Цената на брашното тип 500 пада с 6,15 на сто до 0,77 евро за килограм, и на захарта - с 2,17 на сто до 0,90 евро за килограм. Олиото поскъпва с 3,26 на сто до 1,82 евро за литър.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зрелия лук кромид, който е с 33,33 на сто нагоре и се търгува по 0,61 евро за килограм, както и при зелената салата, която се предлага с 19,06 на сто повече до 0,89 евро за килограм. Цената на зелето се вдига с 13,83 до 0,72 евро за килограм. Поскъпване има и при краставиците, които са с 5,97 на сто нагоре до 2,13 евро за килограм, при зелените чушки, които се търгуват с 10,80 на сто повече до 4,00 евро за килограм, както и при червените чушки - с 8,71 на сто до 3,62 евро за килограм. Цената на морковите също се качва - с 2,40 на сто до 0,64 евро за килограм. Спад има при доматите, които се предлагат с 6,48 на сто по-малко до 2,85 евро за килограм. Надолу е цената на картофите - с 1,48 на сто до 0,50 евро за килограм, и на тиквичките - с 8,30 на сто по-малко до 1,74 евро за килограм, пише БТА.

При плодовете поскъпват портокалите - с 6,72 на сто до 1,31 евро за килограм. Цената на лимоните се качва с 0,12 на сто до 2,02 евро за килограм. Бананите поевтиняват с 1,15 на сто и се търгуват по 1,51 евро за килограм. Надолу са и ябълките, които се търгуват с 6,20 на сто по-малко до 1,21 евро за килограм.