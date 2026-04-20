Проучване: Зарядните станции за електрически автомобили почти не се използват!

Бензиностанции и други бизнеси инвестират сериозно в изграждането на станции за бързо зареждане в Швеция. Сега зарядните станции са празни средно в 92% от времето, според Шведската енергийна агенция.

Шведското правителство премахна общите субсидии за електрически коли и направи бензина и дизела по-евтини, като намали данъците и облекчи изискванията за смесване на биогорива. Заради това вече три години делът на електрическите автомобили в продажбите на нови коли стагнира.

През 2025 г. делът е бил 36%. Вместо планираните 660 000 електрически автомобила, по пътищата има 430 000. Това е голяма разлика, но не може да е единствената причина за ниската употреба на зарядните станции.

Порталът SVT поиска от Шведската енергийна агенция да предостави данни за степента на използване на повечето обществени станции за бързо зареждане в страната, които отчитат степента на използване в реално време. Данните от Швеция показват, че бензиностанциите са били използвани средно само в 8 процента от времето. Това не е дори половината от обикновено очакваните 20 процента.

Освен факта, че електрическата мобилност напредва по-бавно, много шофьори зареждат превозните си средства у дома, където е в пъти по-евтино.