Американци съдят Audi заради произволно заключване на вратите

В САЩ собственици на автомобили съдят Audi за произволни повреди на заключващите механизми на вратите. Група американци в колективен иск обвиняват германския автомобилен производител, че е причинил повреда на електронните заключващи механизми на вратите на десетки модели на Audi, затваряйки хора вътре или оставяйки ги извън колата. Ищците твърдят, че компанията знае за проблема от години, но съветва дилърите да го игнорират.

Делото е заведено от името на жителя на Калифорния Джей Парих, който е закупил употребявано Audi e-tron от 2021 г. през 2024 г. и е открил, че централното заключване на автомобила се отваря и затваря самостоятелно. В най-ужасяващия момент, според ищеца, е когато невръстният му син е останал заклещен в колата, оставяйки него и съпругата му отвън.

Делото обхваща огромен списък от модели, включително A6, A7, A8, Q8, e-tron GT, Q6 e-tron и най-новите модели Q5 и A5 от моделните години 2025–2026. Високопроизводителни версии като RS6 Avant, RS7 и RS Q8 също са застрашени.

Собствениците се оплакват, че дефектът може да се повтори по всяко време: вратата не се отваря нито отвън, нито отвътре. Или, обратно, колата не може да се заключи. Според иска, Audi е издала поне осем технически бюлетини, свързани с този проблем от 2021 г. насам. Но един бюлетин, с дата февруари 2026 г., твърди се, че изрично инструктира дилърите: "Не сменяйте никакви части; това няма да реши проблема на клиента."

Ищците настояват компанията да изплати обезщетение, да възстанови разходите за ремонт, да започне програма за обратно изкупуване на дефектните коли и да проведе съдебно разпореждане за изтегляне от пазара.