Aston Martin съди Geely заради сходно лого

Логото на Aston Martin с крила съществува от около 98 години. Английският производител реши да атакува китайската Geely за твърде сходно лого компанията, която притежава 17% от самата Aston Martin.

Според Carscoops, британският автомобилен производител е завел ново съдебно дело срещу Zhejiang Geely Holding Group, твърдейки, че три нови лога, които Geely иска да използва, са твърде близки до известното крилато лого на Aston Martin.

Спорът е съсредоточен върху нова емблема, проектирана от Geely за нейното дъщерно дружество - London EV Company. Логото изобразява конска глава в центъра на чифт крила, което според Aston Martin е достатъчно подобно, за да обърка клиентите.

Според Telegraph, битката всъщност е започнала през 2022 г., когато Geely за първи път се е опитала да регистрира логата във Великобритания. Aston Martin се е противопоставила на иска през 2023 г., но след това загубила делото. Трибуналът на Службата за интелектуална собственост във Великобритания е постановил, че е малко вероятно клиентите да объркат черното електрическо такси със спортен автомобил на Aston Martin, особено след като други производители на автомобили вече използват лога с крила. Трибуналът е посочил марки като Bentley и Mini, които отдавна имат емблеми, вдъхновени от крила. След това Aston Martin е осъдена да плати на Geely 2200 паунда (2900 долара) за съдебни разноски.

На следващата година китайският конгломерат закупи 17% дял в Aston Martin за 234 милиона паунда (310 милиона долара), което го направи един от най-големите акционери на компанията.

Въпреки това, Aston Martin обжалва предишното решение пред Апелативния съд с надеждата логата да бъдат блокирани отново. Aston твърди, че защитата на интелектуалната му собственост е приоритет и отказва да обсъжда случая допълнително.

Geely настоява, че това е просто рутинен спор за търговска марка и казва, че остава ангажирана с поддържането на професионални отношения с Aston Martin.