Недостигът на чипове забавя разширяването на достъпа до интернет в глобален мащаб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният недостиг на чипове за памет, подхранен от бързия растеж на изкуствения интелект, възпрепятства усилията за разширяване на достъпа до интернет в глобален мащаб. За това предупреждава Вивек Бадринат, генерален директор на Световната асоциация на мобилните оператори (GSMA), цитиран от Франс прес.

Според данни на Организацията на обединените нации (ООН) приблизително 2,2 милиарда души, или близо една четвърт от световното население, все още нямат достъп до интернет. В същото време едва 4 на сто от хората живеят в райони с пълна липса на мобилно покритие, показват данни на асоциацията, която представлява повече от 1000 телекомуникационни компании и организации, пише БТА.

По думите на генералния директор на организацията поскъпването на смартфоните е заради недостига на памет чипове, което нанася сериозен удар върху усилията за преодоляване на дигиталното разделение.

„Ситуацията е много напрегната" и много производители са намалили усилията си в сегмента на достъпните устройства, заяви Вивек Бадринат преди събитие на Световната асоциация на мобилните оператори в Токио.

„Рискът е да има по-малко налични достъпни устройства, което ще бъде особено вредно за Африка", допълни той.

Ускореното изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект е довело до рязко увеличение на търсенето на чипове памет с висока пропускателна способност, които са от съществено значение за това системите да обработват огромни количества информация.

Производителите на чипове все повече пренасочват капацитета си към по-доходоносния сектор на изкуствения интелект за сметка на по-евтината електроника, включително смартфони и лаптопи, което води до повишение на цените им.

Чей Те Вон, председател на южнокорейския конгломерат „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix), заяви пред репортери на технологична конференция в Сан Хосе през март, че този недостиг вероятно ще продължи до 2030 г.

Ако всеки човек можеше да има достъп до интернет чрез мобилния си телефон, световният брутен вътрешен продукт (БВП) може да се увеличи с 3,5 трилиона долара до края на десетилетието, тъй като цифровите инструменти и достъпът до информация повишават рентабилността на бизнеса, отчита Световната асоциация на мобилните оператори.

Сателитният интернет като алтернатива

Асоциацията работи с различни участници в сектора и правителства за намиране на решения, включително чрез намаляване на данъци, улесняване на финансирането и насърчаване на рециклирането на смартфони, заяви Вивек Бадринат.

Паралелно с това бързото развитие на сателитната мрежа в ниска околоземна орбита (LEO) обещава в бъдеще почти глобално покритие на интернет.

Американският гигант „Амазон" (Amazon) вече обяви, че ще придобие сателитната компания „Глобалстар" (Globalstar), с което засилва амбициите си в т.нар. интернет от Космоса. Компанията се стреми да се утвърди като основен играч в сателитните комуникации, въпреки че изостава от „Старлинк" (Starlink) – подразделение на „СпейсЕкс" (SpaceX), ръководено от Илон Мъск.

Независимо от технологичния напредък, според Бадринат повечето потребители ще използват сателитния интернет само периодично, тъй като основната връзка ще остане свързване чрез уай-фай интернет (Wi-Fi) и мобилни мрежи.

„През повечето време ще бъдете у дома, свързани с уай-фай или навън в мобилната си мрежа, докато сателитът не работи много добре на закрито", заяви той.

Генералният директор на Световната асоциация на мобилните оператори подчерта и необходимостта сателитните компании, предлагащи трансгранични услуги, да спазват националните регулаторните рамки, действащи за традиционния мобилен интернет.

„Изключително важно е политиците да определят политики, гарантиращи, че правилата за поверителност и законно прихващане се спазват и от сателитните оператори. Това е нещо, по което работим с тях", заключи Бадринат.