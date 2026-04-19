Туристите от Азия и Близкия изток към Европа намаляват заради войната в Иран

Туристите към Швейцария, Австрия и Великобритания от Азия и Близкия изток намаляват поради конфликта в Иран, съобщават представители на туристическия сектор, цитирани от ДПА.

Гости от Азия са отменили резервациите си през март отчасти поради отмяната на полети през летищни центрове в Близкия изток като Дубай, заяви говорителят на швейцарската туристическа асоциация Андре Ашванден. Наблюдава се спад и при новите резервации.

„Това е още по-жалко, защото в момента е пиков сезон в страните от Персийския залив, а също и в Индия и Югоизточна Азия за пътувания към Европа и Швейцария", каза той.

Засегнати са ключови швейцарски дестинации

Въздействието се усеща в Цюрих, заяви пред ДПА Томас Вютрих, директор на „Цюрих Туризъм".

„Обратната връзка от сектора на общественото хранене, търговията на дребно и други туристически услуги показва, че липсата на международни гости вече се усеща през март", каза той.

По думите му проблемът е общата несигурност относно международните пътувания, което води до спад в резервациите за лятото и есента.

В Люцерн около две трети от хотелите съобщават за „тенденция към спад в резервациите", каза Джесика Тернес от асоциацията на хотелите в Централна Швейцария. Особено засегнати са места за настаняване с голям дял на групови туристи от Азия и гости от страните от Персийския залив.

Пътуванията към Великобритания са значително по-малко

Великобритания обикновено е магнит за гости от Близкия изток. Почти една трета от платежоспособните туристи от Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които са пътували до Европа, са посетили Великобритания, по данни на туристическата организация "Посетете Великобритания".

Но откакто на 28 февруари започна войната, резервациите за полети от Близкия изток са спаднали с 50 на сто, а тези от Индия - с една трета. Резервациите до юли са значително под нивото от предходната година, отчитат от там. Туристите все още изчакват да видят как ще се развие ситуацията.

Австрийските Алпи и Виена също са засегнати

Австрия също усеща последиците от войната. Дестинации като Залцбург, Тирол и в някои случаи Виена са особено засегнати от рязък спад на туристите от Близкия и Средния Изток, заяви говорителят на австрийската хотелиерска асоциация.

Някои луксозни хотели във Виена са имали с 20 на сто по-малко гости. Това не означава само празни легла, но и по-малко приходи: арабските гости в Австрия харчеха около три пъти повече средства на ден от средния турист, посочват от асоциацията.

Малко притеснения в Италия и Испания

Италия почти не е отбелязала значителен спад и не очаква това да се промени. Традиционно повечето гости там идват от Европа, както и от Северна и Южна Америка.

Според испанската туристическа асоциация „Екселтур" (Exceltur) засега също няма опасения във връзка с войната.

Испания би могла да спечели, ако войната в Иран бъде кратка. В противен случай, според „Екселтур", отрицателните последици вероятно ще надделеят над положителните.

Като особено сигурна страна, тя би могла да привлече повече туристи. В същото време асоциацията предупреди, че броят на пътуващите може да намалее поради покачващите се цени на хотелите и самолетните билети, както и поради ограничените бюджети на домакинствата.