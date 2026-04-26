До края на 2026 г. една от 10 продадени нови коли у нас ще е китайска (Графика)

По-евтини са с 15-30%, пълни са с екстри

Бензиновите модели са най-търсени

Българският пазар на нови автомобили преминава през голяма промяна. Първото тримесечие на 2026 г. ще остане в историята като момента, в който българинът започва да вярва на китайските коли.

Според данните за продажбите за периода януари-март в България са регистрирани общо 11 420 нови леки автомобила, което бележи ръст от 8% спрямо предишната година. Интересното в тази статистика обаче е присъствието на китайските марки, които

вече държат 5,9% от пазара

с точно 674 реализирани продажби за трите месеца. Този резултат изглежда още по-впечатляващ на фона на същия период на миналата 2025 година, когато китайските автомобили в страната бяха едва 312 бройки, съставляващи скромните 2,8% от пазара.

От реализираните 674 нови китайски автомобила 303 са с класически бензинови двигатели, 168 са с хибридни системи, а 203 са изцяло електрически.

Анализатори обясняват големия ръст на китайците и с по-голямото присъствие на брандовете у нас. Ако преди точно 12 месеца официално представените китайски марки в България бяха само 6, днес техният брой е нараснал до 14, като в списъка вече влизат гиганти като BYD, Omoda, Jaecoo, Voyah, MG и Xiaomi.

Основното оръжие на източните производители остава

ценовата политика, която е особено агресивна в най-масовите класове.

В момента ценовата разлика между китайските автомобили и техните преки конкуренти в България е средно между 15 и 30%. Китайските производители също така използват и стратегия, при която предлагат всички екстри в цената, докато при западните марки за същите опции се доплаща.

В компактния клас утвърдени модели от Европа, Япония и Република Корея трудно се намират под 28 000 евро, китайските алтернативи се предлагат на цени между 21 000 и 23 500 евро. При електрическите коли разликата е по-голяма. Най-достъпната европейска кола на ток в компактния сегмент струва средно 38 000 евро, докато китайският модел от същия ранг се продава за 29 000 евро.

В градския сегмент (клас А/B) най-евтиният европейски модел като Dacia Sandero или Toyota Aygo X започва от около 17 500 евро, докато китайският му еквивалент, често с двойно повече екстри, стартира от 13 800 евро. В компактния клас (клас C) докато един Volkswagen Golf или Skoda Octavia трудно могат да бъдат намерени под 28 000 - 30 000 евро, то китайските алтернативи като MG4 или Haval Jolion се предлагат на цени между 21 000 и 23 500 евро.

Българските тенденции следват европейските. През това тримесечие пазарният дял на китайските марки в ЕС достигна рекордните 9,5%, като прогнозите са до края на годината той да надхвърли 15%.

Европа преминава от внос на китайски коли към местно производство, за да се заобиколят високите мита, наложени от Брюксел през изминалата година. Заводите на BYD в Унгария и съвместните предприятия на Leapmotor в Полша вече захранват континента, което прави колите още по-конкурентни. Докато европейските производители се борят с високи разходи за енергия и сложни вериги за доставки,

китайските компании интегрират целия процес -

от добива на литий до финалния софтуер.

Българският купувач вече пренебрегва опасенията за препродажната стойност, привлечен от седемгодишните пълни гаранции и факта, че китайските коли вече почти не отстъпват по безопасност и материали.