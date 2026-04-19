"Керинг" ще опита да възроди "Гучи" заради спад в продажбите на италианската модна марка

Италианската луксозна компания „Гучи“ (Gucci), която от модна икона се превърна в „камъче в обувката“ на френската луксозна група „Керинг“ (Kering), е призована да преоткрие своята идентичност, за да не продължи да тежи върху финансовите резултати на компанията майка, информира Франс прес.

Френският луксозен гигант (собственик също на „Ив Сен Лоран“ - Yves Saint Laurent, „Ботега Венета“ - Bottega Veneta,“Керинг Айуеър - Kering Eyewear, „Бушрон“ - Boucheron и други марки) представи стратегията си пред инвеститорите по време на специално събитие този четвъртък във Флоренция - родния град на „Гучи“ и както се очакваше, отдели особено внимание на италианската марка, пише БТА.

„Керинг“ се намира на кръстопът, заяви главният изпълнителен директор Лука де Мео при представянето на новия стратегически план на гиганта в луксозния сектор във Флоренция.

За да се върне към растеж, компанията трябва да приложи серия от мерки, особено за затруднената си марка „Гучи“, като значително подобри качеството, отбеляза той.

„Нашият приоритет е да направим „Гучи“ отново марка, която се отличава от другите“, заяви Лука де Мео след поредицата от лоши резултати през последните три години.

„Веднага трябва да разберете, че става дума за „Гучи“ и това не означава само да залеем света с логото на марката (GG), то може да присъства и по-дискретно“, каза Лука де Мео, който говори за промяна във визията на марката и позиционирането й на пазара, без това да означава загуба на идентичност.

„Керинг“ представи във Флоренция „РекънКеринг“ (ReconKering) - план за възстановяване, с който френският гигант иска отново да е привлекателен за клиентите и да възвърне лидерската си позиция.

Планът на “Керинг“ е валиден до 2030 г. и не включва радикални мерки. Според него компанията ще „навлезе във фаза на подновен и устойчив растеж до края на 2028 г.“

Голямото предизвикателство пред изпълнението на този план си остава „Гучи“. Именно с италианската модна къща Лука де Мео, бившият ръководител на „Рено“ (Renault), назначен за главен изпълнителен директор на „Керинг“ през 2025 г., трябва да направи „магия“, за да върне блясъка и старата й слава. От това зависи финансовият баланс на цялата група, тъй като „Гучи“ е осигурила около 40 на сто от оборота на групата през 2025 г.

Ако Том Форд - творчески директор на „Гучи“ от 1994 до 2004 г. - олицетворява „златна ера“ за марката, следващите избори за негов наследник имаха променлив успех, като през последните три години се наблюдава отчетлив спад на продажбите.

„В този сектор се продава нещо, което потребителите желаят. Ако дадете твърде много от нещо, което хората харесват, в един момент те вече няма да го искат“, анализира Лука Солка, специалист за сектора от „Бърнстийн“ (Bernstein).

„С възхода на стрийтуеър-модата „Гучи“, който интегрира елементи от тази култура, изгуби до известна степен привлекателността си“, смята той.

До подобен извод стига и Флавио Череда, директор „Инвестиции“ в швейцарска компания за управление на активи (GAM). “Гучи“ имаше проблеми с дистрибуцията, с продуктите, с цените“, подчертава той.

Охлаждането на интереса ясно се отразява на финансовите резултати, особено на фона на регистрирания спад при почти всички марки в луксозния сектор. След като достигнаха 10,5 милиарда евро през 2022 г., приходите на „Гучи“ непрекъснато намаляват и спаднаха до около 6 милиарда евро миналата година.

Надеждите са свързани с новия творчески директор на марката от началото на 2025 г., Демна Гвасалия, чието първо ревю се проведе в Милано през февруари, след първа колекция, представена през септември.

„Моята визия за „Гучи“ се основава на съжителството между наследството и модата. „Гучи“ съществува, само когато те са в хармония, когато се подхранват взаимно“, обясни той в писмо, публикувано през февруари.

От септември „Гучи“ има и нов главен изпълнителен директор - Франческа Белетини, която дотогава беше заместник-главен директор на „Керинг“.

Дали тези промени ще бъдат достатъчни? През първото тримесечие на 2026 г. „Гучи“ отново отчете спад в продажбите от 14 на сто до 1,35 милиарда евро, според данни, публикувани тази седмица. При съпоставима база спадът обаче е по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 г., съответно 8 на сто срещу 10 на сто.

Според анализатори от банката Ейч Ес Би Си (HSBC) 2026 г. може да отбележи възстановяване, с ускорение през втората половина на годината.

„Това е най-голямата италианска луксозна марка. Тя има наследството, има дистрибуцията, има всички необходими съставки“, подчертава Флавио Череда.